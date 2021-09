Patrizia Marigliani, mamma Nicola Pisu: dalla denuncia alla rinascita/ “Spero che il sorriso lo accompagni”

Patrizia Marigliani e il coraggioso gesto verso il figlio Nicola Pisu

Questa sera, al Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini darà ampio spazio alla storia di Nicola Pisu. Sarà impossibile non toccare il rapporto che il ragazzo ha con sua madre,Patrizia Marigliani, caratterizzato da momenti davvero drammatici, che oggi rimangono un brutto ricordo. Nicola più volte parlando della sua dipendenza ha precisato “Dalla sofferenza possono nascere tante cose, anche il peggio. Per più di 10 anni sono stato dipendente dalla droga. Lei mi ha denunciato, ero solo ma oggi ho una nuova vita.” I rapporti tra Nicola e sua madre hanno vissuto una vera e propria rinascita, Patrizia si è detta molto felice dell’avventura di suo figlio al Grande Fratello Vip, annunciata anche sui social.

Nicola Pisu, "Piangevo sempre"/ "Ho combattuto da sola", la confessione della madre Patrizia Mirigliani

Su Instagram la Marigliani ha infatti scritto in più di un’occasione parole d’affetto e di stima per suo figlio: “La famiglia ti è sempre stata vicina e lo sarà anche questa volta.⁣ In bocca al lupo, figlio mio, per l’inizio di questa avventura al Grande Fratello Vip”, il messaggio pubblicato sui social insieme ad una foto insieme a lui.

Patrizia Marigliani, l’augurio per suo figlio Nicola Pisu

Quello che si augura Patrizia Marigliani per suo figlio Nicola Pisu, è che questa avventura al Grande Fratello Vip possa regalargli la serenità e, soprattutto, un periodo di grande felicità. “A prescindere da come andrà questa avventura spero che questo sorriso ti accompagnerà sempre.⁣” ha infatti scritto in un altro post pubblicato di recente su Instagram. E chissà che nelle prossime settimane la Marigliani non faccia il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip per una sorpresa a suo figlio.

