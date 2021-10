Patrizia Mirigliani, mamma Nicola Pisu/ “La denuncia? Per salvarlo dalla droga”

A febbraio 2020 Patrizia Mirigliani ha denunciato il figlio Nicola Pisu per estorsione, minacce e violenza. Il giudice ha subito arrivato il codice rosse e Nicola è stato allontanato dalla casa in cui viveva con la madre, con il braccialetto elettronico e sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento a meno di 400 metri di distanza dalla Mirigliani. “Ho denunciato mio figlio per salvarlo, è il più grande dolore della mia vita ma non avevo scelta”, ha detto Patrizia Mirigliani in un’intervista pubblicata su Tpi.it.

Nicola ha iniziato ad aver problemi di tossicodipendenza da quando aveva 18 anni: “Sono dodici anni della mia vita che combatto, Nicola soffre di dipendenze, l’ho portato in sette comunità. Se sono arrivata al punto di denunciare mio figlio, è perché sono distrutta”.

Patrizia Mirigliani: ecco perché ha denunciato il figlio Nicola Pisu

È stato lo stesso Nicola Pisu a rivelare alla stampa di essere stato denunciato dalla madre: “Mia madre mi ha cacciato di casa dicendo di farmi la mia vita… Mia madre ha fatto la cosa più brutta che si può fare a un figlio e voglio renderla pubblica, è imperdonabile”. Su Tpi, Patrizia Mirigliani ha risposto alle accuse del figlio: “Lui vuole che io lo mantenga a vita con i suoi vizi ma non lo accetto più, mio figlio deve stare bene e costruirsi un futuro… me è dispiaciuto del braccialetto elettronico, ma erano pressioni continue con urla e richieste di soldi, sono dodici anni che Nicola mi ruba a casa”.

Secondo Patrizia Mirigliani il figlio si è voluto vendicare raccontando tutto alla stampa ma col tempo ha capito ed è grato alla madre per quello che ha fatto per lui.

