Patrizia Pellegrino e la morte del figlio Riccardo/ “È il mio angelo custode, mi sta proteggendo”

Patrizia Pellegrino, che sarà oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo su Rai1 nello studio de La volta buona, ha vissuto una vita di gioie e grandi dolori, tra sfera pubblica e privata. Oltre alla carriera di grande successo, la showgirl ha dovuto affrontare anche una dolorosa perdita personale, quella del figlio Riccardo, morto a distanza di pochi giorni dal parto. In un’intervista a Verissimo rilasciata a dicembre, l’ex gieffina aveva raccontato: “Riccardo mi manca tanto, manca all’appello, non c’è. Io sono sicura che lui è il mio angelo custode, sono sicura che mi sta proteggendo. Lui e il mio papà sono le mie anime buone, che mi avvolgono in uno scudo d’amore e di protezione totale“.

Dopo il lutto, Patrizia Pellegrino ha letto in alcuni segni del destino un messaggio importante: quello di andare avanti, nonostante il grande dolore. “Una mia amica mi portò in regalo un bonsai. Lì ho capito che c’era Dio che mi stava assistendo“, aveva raccontato a Verissimo. “Quando mio marito è entrato per dirmi che non c’era più Riccardo, io mi sono sentita morire, non riuscivo a respirare. C’era un bonsai, piccolo, che fa un fiore ogni 10 anni, è un miracolo. E, all’improvviso, c’era un fiore sul bonsai, grande, sembrava una margherita: lì ho detto che questo è un segno di Dio, che mi dice che devo continuare a sperare perché sono mamma. Anche se lui non c’è più io sono diventata mamma“.

A seguire, ricorda un viaggio in Irlanda insieme all’ex marito Pietro, dopo la morte del figlio. E, anche in quell’occasione, la Pellegrino riuscì a trovare la forza di andare avanti: “Dopo Riccardo c’è stata la non voglia di vivere. Poi, pian piano, camminando in Irlanda, ho visto un uomo che mi veniva incontro. Io lo guardavo negli occhi, lui mi ha fatto l’occhiolino. In quel momento ho sentito come un sorriso che mi entrava nel cuore. Ci siamo girati, ma non c’era, non esisteva quell’uomo. Pietro ha pensato fossi pazza, ma io ho capito che non era follia, era un segno di Dio che mi diceva: ‘Devi sorridere e andare avanti’. E io ho scelto di sorridere e andare avanti“.











