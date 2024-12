Il mondo dei salotti televisivi è spesso abitato da volti ormai familiari, personaggi del mondo dello spettacolo che con piacere irrompono nella quotidianità dei telespettatori e che quotidianamente continuano a far breccia. Tale aspetto vale certamente per Patrizia Pellegrino; una carriera quasi tutta dedicata al mondo della tv mettendo in evidenza la capacità di adeguarsi alle tendenze del tempo ostentando non solo grande professionalità ma soprattutto grande empatia con il pubblico.

Ma chi è Patrizia Pellegrino, da dove parte la sua carriera televisiva? Negli anni ci ha abituati a piccole ‘trasformazioni’; dagli esordi come showgirl alle parentesi da attrice e cantante. Nella fase forse matura dal punto di vista professionale si è consolidata come conduttrice ma da annoverare è il recente impegno sia come attrice teatrale che come produttrice per diversi progetti relativi al grande schermo. Ma al di là della professione, cosa sappiamo invece sulla vita privata e di conseguenza su Giampaolo Embrione, compagno di Patrizia Pellegrino?

Patrizia Pellegrino e il compagno Giampaolo Embrione, nozze in vista?

Giampaolo Embrione, compagno di Patrizia Pellegrino, non appartiene al mondo dello spettacolo; la coppia risulta essere molto discreta, ignorando il chiacchiericcio di gossip e sfuggendo all’attenzione della cronaca rosa. Proprio tempo fa la conduttrice, intervistata a Citofonare Rai Due, aveva sottolineato quanto proprio il compagno nutrisse l’esigenza di evitare l’onda mediatica: “…Quando ci siamo ritrovati mi ha chiesto di non pubblicizzare la nostra relazione”. Ma non c’è dubbio che tra Patrizia Pellegrino e Giampaolo Embrione la liaison sia più lieta che mai: “Dopo la separazione ero caduta in depressione ed è stato lui a darmi la scossa; non me ne ero accorta, ma mi stavo ammalando… Quando ho incontrato Giampaolo non mi ero ancora ripresa del tutto ma lui ha fatto il resto, mi ha ridato la voglia di vivere”.

In una recente intervista, Patrizia Pellegrino è stata sibillina anche a proposito del possibile matrimonio con il compagno Giampaolo Embrione. “Matrimonio? Mi piacerebbe ma bisognerebbe chiedere a lui; stiamo insieme da 4 anni. Sarebbero le mie terze nozze…”