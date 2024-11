Un dolore incredibile quello di Patrizia Pellegrino per il figlio Riccardo, morto subito dopo il parto. Una sofferenza innaturale, che nessuno dovrebbe mai provare. Purtroppo, l’attrice ha passato questo dramma: una volta partorito, non ha nemmeno fatto in tempo ad abbracciare il suo bambino che questo è passato a miglior vita. Era il suo primo figlio, e poche ore dopo il parto per via di alcune complicazioni, non ce l’ha fatta. In passato, da Silvia Toffanin a Verissimo, la showgirl aveva raccontato il dolore della perdita: “Mi sono sentita morire con lui“, aveva detto l’attrice.

Patrizia Pellegrino ha confessato il dramma di quei momenti, spiegando che l’unica a vedere ancora in vita il suo piccolo Riccardo era stata sua madre Elena, mentre lei, Patrizia, non è mai riuscita a vederlo. Oggi, il piccolo, è sempre “nell’appello dei suoi figli”, come ha ammesso l’attrice, che ha poi raccontato della terribile depressione dopo la perdita del bambino. Dalla malattia è riuscita a rialzarsi grazie a tre cose, l’amore del pubblico, il lavoro e la preghiera. Legatissima a Madre Teresa e a Padre Pio, Patrizia Pellegrino ha pregato molto per superare quei drammatici momenti.

Patrizia Pellegrino ha perso un figlio appena nato, Riccardo. La “colpa” è stata di una gravidanza extrauterina, spesso considerata a rischio. Il racconto dei momenti antecedenti è straziante: “Una notte ero a casa sola, ho sentito una fitta alla pancia”, spiega l’attrice, che confessa di essersi sentita morire e aver chiesto aiuto alla sua vicina di casa, trascinandosi a stento. L’ambulanza è riuscita a salvarle la vita per un pelo, tanto che Patrizia Pellegrino ha svelato di aver sentito la voce di un medico affermare di averla quasi persa.

“Ho sentito il mio corpo che si staccava“, ha spiegato Patrizia Pellegrino, che come molti ha vissuto quella che si chiama “esperienza pre-morte“, sentendosi attratta da una “luce meravigliosa”. Nel salotto di Silvia Toffanin, lei stessa racconta che in quei momenti non sentiva più il freddo del tavolo dell’operazione, ma al contrario sentiva una meravigliosa musica e un senso di abbandono della consapevolezza della morte. L’attrice, dopo quell’esperienza forte, ha spiegato di non aver più timore di morire, sicura che quel giorno sarà suo padre defunto a venirla a prendere.