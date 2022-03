Patrizia Pellegrino/ “L’amore con Alberto di Monaco un sogno, poi è finito perchè…”

Tanti gli argomenti trattati a Oggi è un altro giorno da Patrizia Pellegrino, protagonista di un lungo dialogo con la padrona di casa Serena Bortone. Non poteva mancare un riferimento all’amore con Alberto di Monaco: «Quello è stato un sogno vero. Ero a Venezia ospite di una serata mondana, a un certo punto sono capitata in gondola con Liza Minelli e Alberto di Monaco. A un certo punto lui mi guarda e io incomincio a guardarlo. In discoteca me lo sono sbranata viva (ride, ndr)».

RICCARDO, FIGLIO PATRIZIA PELLEGRINO MORTO DOPO NASCITA/ "Fede in Dio mi ha salvata"

Da quel momento è iniziata la storia d’amore tra Patrizia Pellegrino e il principe, proseguita per circa un anno: «Mi sentivo felice, avevo raggiunto il top. Il giorno dopo mi ha invitata a pranzo e mi disse “hai lo stesso sorriso di mia madre”. In quel momento mi sentivo in paradiso: sono stata molto entusiasta di questa esperienza. La nostra love story è durata un anno di nascosto, è stata una vita un po’ difficile perché ci vedevamo poco».

Aldo, fratello Patrizia Pellegrino morto per overdose/ "Per 20 anni si è drogato..."

PATRIZIA PELLEGRINO E L’AMORE CON ALBERTO DI MONACO

Come dicevamo, la storia tra Patrizia Pellegrino e Alberto di Monaco è durata circa un anno ed è finita per un motivo in particolare: «A un certo punto sono uscite delle foto un po’ piccanti, lui ha iniziato a balbettare e mi ha detto che non ci potevamo vedere. Lui disse di volere al suo fianco una donna di un certo livello e non me per delle foto osè. Io ci sono rimasta male». I due sono rimasti in ottimi rapporti, ha proseguito l’attrice, sottolineando di non aver mai più pensato alle sliding doors del caso: «Non ci ho più pensato, perché poi mi sono subito fidanzata con il mio ex marito. È successo tutto velocemente. Io sono mezza matta, non sono normale, incanto per la mia follia (ride, ndr)».

LEGGI ANCHE:

Pietro Antisari Vittori e Stefano Todini, ex mariti Patrizia Pellegrino/ "Delusione"

© RIPRODUZIONE RISERVATA