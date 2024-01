Patrizia Pellegrino sulla malattia a La volta buona: “Tumore aggressivo ma ora sto meglio”/ “Figli disperati”

Patrizia Pellegrino e la confessione a La volta buona: “Ho avuto un tumore al rene ma sono guarita”

A La volta buona nella puntata di oggi, giovedì 11 gennaio, è stata ospite Patrizia Pellegrino. L’attrice e conduttrice si è raccontata sulla sua vita privata e professionale a cuore aperto da Caterina Balivo toccando diversi temi come la malattia della figlia Arianna, il figlio perso dopo nove mesi di gestazione anni fa, il fratello morto di tossicodipendenza. E non è tutto perché Patrizia Pellegrino ha avuto anche un tumore al rene molto aggressivo dal quale per suo fortuna ne è uscita grazie ad un’importante operazione avanguardistica.

Patrizia Pellegrino e la morte del figlio Riccardo/ "È il mio angelo custode, mi sta proteggendo"

Nel dettaglio, infatti, Patrizia Pellegrino, ospite a La volta buona, ha confessato: “Ho avuto un tumore al rene sinistro e la prima paura è stata quella di lasciare i miei figli. Adesso sto bene grazie ad un’operazione robotica e dopo 4-5 giorni stavo a casa.” La conduttrice ha aggiunto che per lei non è stato facile e semplice accettare la sua malattia e quello che le è successo ed era in preda all’ansia e la paura per il futuro e per decorso della malattia. Per fortuna però tutto è andato per il meglio. Patrizia Pellegrino è guarita anche se ovviamente deve stare molto attenta seguendo una terapia per evitare recidive.

Chi è Giampaolo Embrione, compagno di Patrizia Pellegrino/ Lei: "Tra noi un colpo di fulmine"

La volta buona, Patrizia Pellegrino commossa: “I miei figli l’hanno presa malissimo”

Dopo aver confessato di aver avuto un tumore al rene sinistro dal quale e che adesso per fortuna sta bene, Patrizia Pellegrino ospite a La volta buona ha rivelato come hanno reagito i suoi figli alla terribile notizia: “I miei figli l’hanno presa male perché io ho sbagliato a dirlo mi ha chiamato mia figlia Arianna ed ho detto: ‘Arianna ho un tumore’ e l’ha presa malissimo ha cominciato a piangere.” A questo punto anche la stessa Caterina Balivo le ha detto che forse poteva usare un modo meno duro per dirglielo, magari con una riunione di famiglia.

Aldo, chi era il fratello di Patrizia Pellegrino morto per tossicodipendenza/ "Tormento lungo e doloroso"

Durante la chiacchierata con Caterina Balivo, Patrizia Pellegrino ha poi aperto una parentesi sulla malattia della figlia Arianna, nata con una paralisi cerebrale che adesso dopo innumerevoli operazione sta meglio e soprattutto è riuscita a migliorare la sua motilità. Insomma, una vita privata tutt’altro che semplice quella della conduttrice e attrice.











© RIPRODUZIONE RISERVATA