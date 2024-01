Chi è Giampaolo Embrione, compagno di Patrizia Pellegrino/ Lei: “Tra noi un colpo di fulmine”

Giampaolo Embrione chi è: “Tra me e Patrizia Pellegrino un colpo di fulmine”

Giampaolo Embrione è l’attuale compagno di Patrizia Pellegrino, che le ha ridato l’amore e la gioia di vivere. Ma cosa sappiamo di lui e della loro storia d’amore? La showgirl campana ha conosciuto il compagno dopo la fine di due matrimoni precedenti: il primo con Pietro Antisari Vittori e poi con l’imprenditore Stefano Todini nel 2005.

Di Embrione le informazioni a disposizione sono davvero molto poche; classe ’68 ha sei anni in meno della fidanzata e ha già due figli. “Quando ci siamo conosciuti è stato subito un colpo di fulmine, anche se entrambi abbiamo preferito aspettare a ufficializzare le cose” aveva raccontato in un’intervista la Pellegrino: “Dopo la mia separazione da Stefano Todini ero caduta in depressione, ma lui mi ha dato la scossa. Non me ne ero assolutamente resa conto, ma mi stavo ammalando. Passavo da stati di piena euforia, a momenti di buio e di silenzio (…) Ma piano piano ne sono uscita fuor: quando infatti ho incontrato Giampaolo non mi ero ancora del tutto ripresa, ma lui ha fatto il resto: mi ha ridato la voglia di vivere”

Giampaolo Embrione e Patrizia Pellegrini convoleranno a nozze? Le parole della showgirl

Patrizia Pellegrino a Citofonare Rai Due ha parlato del possibile matrimonio con il suo fidanzato Giampaolo Embrione. I due insieme da circa cinque anni non hanno ancora ufficializzato le nozze, ma l’idea non dispiace alla showgirl e cantante campana.

“Mi piacerebbe, ma me lo dovrebbe chiedere lui, stiamo insieme da 4 anni… Sono ancora della vecchia guardia! Perché no, mi piacerebbe: sarebbe il mio terzo matrimonio. Quando ci siamo ritrovati mi ha chiesto di non pubblicizzare troppo la nostra relazione. Non è Alberto di Monaco, vi rassicuro” dichiarava la Pellegrino.

