Patrizia Pellegrino: tumore, morte Riccardo e malattia Arianna/ “Sono tutta sgarrata”

Patrizia Pellegrino ne ha vissute davvero tante negli ultimi anni. Dal tumore alla morte del figlio Riccardo, passando per la preoccupante malattia della figlia Arianna. Su quest’ultima, la showgirl ha condiviso il suo dolore con il pubblico, svelando le difficoltà della figlia che al momento del parto pesava solo 500 grammi e che – come lei – finì in rianimazione. Oggi la figlia Arianna cammina a malapena, un traguardo sicuramente migliore delle previsioni iniziali dei medici.

Stefano Todini, ex marito Patrizia Pellegrino/ Lei: "Tradimento? Stavo svenendo"

“Ovvio fa pochi passi, poi ha bisogno della sedia a rotelle, ma è molto autonoma in casa. La trovo intelligentissima, furbissima, simpatica ed estroversa”, ha raccontato Patrizia Pellegrino. Sulla perdita del figlio Riccardo, invece, ha commentato: “Non l’ho potuto salutare o vedere. Lui è il mio angelo custode. Un fiorellino, lui era lì, come a dire “mamma io non sono andato via, sono qui per te”.

Patrizia Pellegrino accusa Alex Belli "Perché mi tratti così?"/ "Mi ha detto ciao cara, vai vai..."

Patrizia Pellegrino, il tumore l’ha devastata: “Mi hanno tolto un rene”

Nella sua nuova avventura al Grande Fratello VIP, Patrizia Pellegrino ha mostrato le sue cicatrici dovute al tumore con cui ha dovuto combattere. “L’ultimo il tumore che ho avuto, mi hanno tolto un rene. Sono tutta sgarrata, volete una cartina geografica? Io sono piena di cicatrici”, ha sottolineato. Non è stato un periodo affatto facile per Patrizia Pellegrino, che nel corso della sua vita ha sempre mantenuto il sorriso, nonostante le difficoltà che le si sono abbattute contro. “Gli eroi hanno le cicatrici, sei un eroe”, le ha detto Miriana Trevisan quando ha ascoltato il suo lungo sfogo. “Sì, sono un’eroina”, ha risposto Patrizia.

LEGGI ANCHE:

Patrizia Pellegrino "Mi hanno tolto un rene per un tumore"/ "Sono un'eroina"

© RIPRODUZIONE RISERVATA