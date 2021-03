Patrizia Reggiani, ex moglie Gucci/ “Lady Gaga nei miei panni? Mi piace, è un karma…”

Il nome di Patrizia Reggiani in queste ore è al centro dell’attenzione mediatica per via della prima foto di Lady Gaga che nel film “House of Gucci” interpreterà proprio la donna oggi 72enne. Patrizia è la ex moglie di Maurizio Gucci, assassinato a Milano nel 1995 e per il cui omicidio fu condannata come mandante trascorrendo ben 17 anni in carcere. Di sé ne ha parlato di recente nell’interessante documentario per Discovery+ dal titolo “Lady Gucci – La storia di Patrizia Reggiani”, dal quale, come spiega una delle autrici Marina Loi, emerge “una donna magnetica che non può lasciare indifferenti e che ha una storia da romanzo, da film”. Nel 1977 l’ex moglie dell’erede della dinastia della moda fece un incontro importante che contribuì a dare una svolta alla propria vita. A Ischia conosce Giuseppina Auriemma con la quale nasce subito una forte amicizia. Se Lady Gucci aveva bisogno di una confidente, la maga napoletana non disdegnava i costosi benefit e regali garantiti da quella sua nuova amicizia. Proprio Pina Auriemma sarà una figura fondamentale nell’organizzazione dell’omicidio di Gucci.

A finire in carcere nell’ambito delle indagini sull’omicidio dell’erede della maison furono proprio Patrizia Reggiani, Pina Auriemma, Ivano Savioni e Benedetto Ceraulo. E’ il 31 gennaio 1997 quando la vedova Gucci fu arrestata. Al momento dell’arresto, come rammenta il detective – scrive il Corriere – Patrizia indossava i suoi gioielli e una vistosa pelliccia. Dopo il consiglio di lasciare tutti gli oggetti a casa in vista del suo ingresso in carcere, la donna replicò: “I miei gioielli e la mia pelliccia vanno dove vado io”. Per l’omicidio Gucci Patrizia Reggiani fu condannata a 26 anni come mandante del delitto, ha scontato la sua pena ed oggi è una donna libera.

PATRIZIA REGGIANI, EX MOGLIE GUCCI: CHI È OGGI

Patrizia Reggiani è la protagonista di una storia incredibile: “ha colpito tutti noi che l’abbiamo conosciuta sul set del documentario”, ha raccontato al Corriere Marina Loy, “Ha un carisma particolare ed emana luce, anche avendo un passato piena di ombre: sembra pattinare sulla vita”. Nelle passate settimane, in una intervista a Libero la Reggiani aveva commentato la scelta di Ridley Scott di puntare su Lady Gaga come colei che avrebbe interpretato Lady Gucci: “Sì, sarà lei e la cosa mi piace”, aveva detto. “Fa effetto, è davvero un karma”, aveva aggiunto, mentre parlando del regista del film aveva detto: “E’ pazzesco. Sono venuti a casa mia” insieme alla moglie Giannina Facio nel periodo in cui Reggiani era agli arresti domiciliari “per chiedere, ma allora c’era ancora mia madre Silvana, lei fu irremovibile, fu un no su tutta la linea”. Dopo la morte della madre ha detto di sì al documentario sulla sua vita ma, ammette, “mi fermo lì. Mi sembra che basti”.

Parlando di sè e del totale distacco dalla vicenda legata al delitto dell’ex marito Maurizio Gucci ha commentato: “la vita di oggi è distaccata, i negozi chiusi, una città chiusa su se stessa, il Covid, le storie individuali sembrano altrove. Vivo bene, in questa casa, nella camera di mia madre ora dorme Loredana, la mia assistente”. Le figlie Allegra e Alessandra avevano chiuso con lei ogni rapporto. La stessa Patrizia ha ammesso: “Non le vedo, non le sento. A certe cose pensa l’avvocato Daniele Pizzi. Mi dispiace solo non vedere i miei nipoti. Peccato, ci terrei”.



