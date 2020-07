Patrizia Rossetti all’Isola dei Famosi 2020?/ “Mi tufferei! Lo preferisco al GF…”

Divertente, solare e sempre schietta, Patrizia Rossetti la amiamo per questo. Colei che ha tenuto le redini di casa Mediaset anni prima l’avvento di Barbara d’Urso e dei suoi contenitori pomeridiani, adesso si gode questo nuovo capitolo della sua vita senza invidiare niente alle giovani conduttrici tv né parlando di fisico e né in bravura. Patrizia Rossetti lo sa bene e dopo il successo riscontrato a Pechino Express, i fan sono pronti a rivederla in tv magari proprio in un altro reality, ma quale? Lei stessa intervenendo ai microfoni di RTL 102.5 nel digital space condotto da Francesca Fredella, ha ammesso: “Ho fatto tre provini per il Grande Fratello Vip lo scorso anno ma poi non è andata e non ricordo nemmeno per quale motivo, poi ad un certo punto sono io a dire di no. Dopo 40 anni di carriera, i fan sanno tutto di me, devo davvero fare provini per parlare del mio lavoro e della mia vita privata?”.

PATRIZIA ROSSETTI ALL’ISOLA DEI FAMOSI 2020?

La conduttrice poi rivela di avere un sogno ovvero fare un reality o un programma con una grande amica e collega, Emanuela Folliero: “Dovrebbe essere una persona con cui sto molto bene, vorrei la Folliero e se ci fosse…”. A quanto pare la conduttrice non è del suo stesso parere visto che, interrogata proprio da Francesco Fredella, risponde all’amica con un chiaro: “Scordatelo!”. Cosa rimane a Patrizia Rossetti quindi? L’Isola dei Famosi che, a quanto pare, preferisce rispetto al Grande Fratello Vip 2020: “Questi sono impegni forti, ho una bambina a 4 zampe, sono impegni complicati, ci devo pensare…sono schietta e sincera o mi si apprezza così oppure si diventa nemici, alla mia diversa età giovane, posso sempre dire quello che penso..” e siamo sicuri che sull’isola potrebbe davvero fare la differenza, e poi rivela: “Abbiamo già lavorato su un progetto, vorrei lavorare insieme alla Folliero, vorrei lavorare su un format tutto al femminile, tipo attente a quelle due…”. Sentiremo ancora parlare di loro?



