Patrizia Rossetti “Amante di mio marito? La chiamano frigorifero campeggio”/ Bionda…

Patrizia Rossetti e la fine del matrimonio dopo 14 anni

Nella casa del Grande Fratello Vip 2022 si parla d’amore e di tradimenti. Patrizia Rossetti ammette di non essere riuscita a superare il tradimento del marito chiudendo il matrimonio dopo quattordici anni di vita insieme. La conduttrice che, durante le prime ore di permanenza nella casa di Cinecittà aveva confessato di aver colto in fragranza il marito, ha svelato nuovi dettagli sulla presunta amante dell’ex marito. Il tutto è accaduto dopo cena quando Patrizia si è ritrovata a chiacchierare con i suoi compagni d’avventura tra cui Giovanni Ciacci che svela di voler sapere l’identità della donna in questione.

Patrizia Rossetti tradita dal marito Rudy Londoni: chi è l'amante?/ "Barista di Mediaset": scoop in diretta!

Patrizia, dopo aver raccontato che lavora a Mediaset, ma non fa parte del mondo dello spettacolo, si è così lasciata andare svelando ulteriori particolari della presunta amante.

Patrizia Rossetti sgancia la bomba al Grande Fratello Vip 7

Diretta e senza peli sulla lingua, Patrizia Rossetti ammette che non è affatto disposta ad accontentarsi in amore al punto da aver deciso di mettere un punto, dopo 14 anni, alla storia d’amore con il marito. Di fronte alla richiesta di dettagli sulla presunta amante del suo ex uomo da parte di Giovanni Ciacci, la Rossetti ha svelato:

GF Vip, Soleil Sorge "Patrizia Rossetti voleva 'affogarmi'? La sfido a nuoto"/ E replica a Cristina Quaranta…

“Lavora dietro le quinte Mediaset e la chiamano frigorifero campeggio. Io per infedeltà ho chiuso un matrimonio di 14 anni” – ha confessato Patrizia che, poi, aggiunge – “Lui non mi ha mai tradito con un uomo. Se fosse sarebbe stato peggio. Perché è un doppio tradimento. Significa che mi hai mentito anche sul tuo orientamento e allora non transigo. Però questo non è successo”. La conduttrice, dunque, si sta aprendo sempre di più sulla propria sfera sentimentale: Alfonso Signorini indagherà nel corso della prossima puntata?

LEGGI ANCHE:

Patrizia Rossetti delusa dalla nomination di Sara Manfuso/ "Mi hai fatta apparire..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA