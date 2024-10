Patrizia Rossetti è nata il 19 marzo 1959 in provincia di Firenze, a Montaione, nel corso della sua lunga carriera ha conquistato non poco successo nei panni di conduttrice. A scoprirla durante un concorso fu Pippo Baudo e fece il suo esordio in televisione con la conduzione del Festival di Sanremo nel 1982 al fianco di Claudio Cecchetto. In Rai è stata al timone di molti altri programmi come il Festival di Castrocaro e il Festival di Pesaro, dopodiché fece il suo debutto a Mediaset con la conduzione di Miss Italia insieme a Memo Remigi. Nel 1984 al fianco di Pippo Baudo nei panni di valletta è approdata su Rete 4 nel quiz ‘Un milione al secondo’, dopodiché ha condotto il programma ‘Campo Aperto’, con il suo incredibile talento e la sua splendida bellezza non è mai passata inosservata e ha fatto breccia nel cuore di moltissimi telespettatori.

Chi è l'ex marito di Patrizia Rossetti, Rudy Londoni/ La delusione della conduttrice per il tradimento

Su Rete 4 ha poi conquistato non poca popolarità con la conduzione del programma ‘Buon pomeriggio’, per anni è stata uno dei volti più noti della rete, dopodiché ha iniziato a dedicarsi alle televendite. Patrizia Rossetti negli anni successivi ha riconquistato non poco visibilità grazie alla partecipazione ad alcuni reality, nel 2005 ha fatto parte del cast de La fattoria e nel 2018 ha partecipato a Pechino Express in coppia con Maria Teresa Ruta, sono state proprio ‘Le Signore della tv’ ad aggiudicarsi la vittoria della settima edizione del reality. Nel 2022 ha invece varcato la famosa porta rossa del Grande Fratello Vip, il suo percorso nella casa più spiata d’Italia è stato molto seguito e amato dai telespettatori.

Patrizia Rossetti:"Stop alla mia carriera? Mi chiusero il programma, ecco perché"/ "Fidanzato? Sola dal 2019"

Patrizia Rossetti, il matrimonio con Rudy Londoni: perché si sono lasciati

Ospite in varie trasmissioni e in molte interviste Patrizia Rossetti si è lasciata sfuggire spesso interessanti rivelazioni sulla sua sfera professionale. In passato ha raccontato che su Rete 4 nonostante l’enorme successo conquistato il suo programma era stato cancellato per evitare di fare troppa concorrenza a Canale 5. Si conoscono invece meno dettagli in merito alla sua sfera personale, la nota conduttrice ha sempre preferito tenere la sua vita sentimentale lontana dai riflettori. Sappiamo che è stata legata sentimentalmente al tecnico televisivo Rudy Londoni. La loro storia d’amore è nata nel 2006 sul set, i due convolarono a nozze nel 2012 e sembravano più complici e innamorati che mai, si sono però detti addio nel 2019.

Chi è Rudy Londoni, ex marito di Patrizia Rossetti/ Perché si sono lasciati: "Quando una persona ti delude…"

Il matrimonio di Patrizia Rossetti con Rudy Londoni è giunto al capolinea a causa di un tradimento di lui ai danni dell’ex gieffina. Ad oggi lei è single, vive e lavora a Milano e approda spesso sul piccolo schermo nei panni di ospite. Oggi sarà ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, si lascerà sfuggire nuove rivelazioni sulla sua sfera personale? Non ci resta che attendere la messa in onda della puntata per scoprire tutto quello che racconterà la splendida conduttrice.