Patrizia Rossetti choc su Charlie Gnocchi e Luca Salatino/ “Non si parlano più”

GF Vip, Patrizia Rossetti: “Luca Salatino è un ragazzo straordinario“

Al Grande Fratello Vip 2022, si sa, le dinamiche tra concorrenti sono al centro dell’attenzione sia dentro sia fuori dalla Casa. Se il gioco effettivo si svolge tra le mura di Cinecittà, anche in studio spesso possono crearsi determinate dinamiche che, in puntata, non vengono approfondite ma che destano curiosità. Come il retroscena rivelato da Patrizia Rossetti che, dopo aver abbandonato il reality, è ora presente in studio in ogni puntata al fianco degli ex concorrenti. E, proprio tra due di questi, permarrebbe ora un silenzio glaciale.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Casa Chi, in cui ha parlato anche dei suoi preferiti del reality, Patrizia Rossetti ha raccontato quali rapporti intercorrono in studio tra gli eliminati dal gioco. “Quello che mi è vicino è Luca Salatino, un ragazzo straordinario – confessa – Se fosse andato avanti e avesse resistito, sarebbe arrivato in finale. Perez è un altro carissimo amico, anche Elenoire, che è una tipa divertente e molto schietta“.

Patrizia Rossetti choc: “Luca Salatino e Charlie Gnocchi non si parlano più“

Tuttavia Patrizia Rossetti rivela un clamoroso retroscena: Luca Salatino e Charlie Gnocchi non si parlerebbero più. Nel corso dell’intervista, l’ex Vippona ha rivelato come i rapporti tra i due si siano interrotti a causa di alcune dichiarazioni del conduttore radiofonico: “Charlie l’ho trovato un po’ cambiato. Mi hanno detto cose poco carine su di lui: mi hanno detto che non ha detto cose carine su Luca, e mi è sembrato strano perché lì dentro c’era veramente questo feeling. Vorrò parlarci, per capire se ha veramente detto questa cosa nei confronti di Luca. Però so che non si parlano più“.

Chi invece, tra gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2022, proprio non le parla è Pamela Prati. Nella Casa le due concorrenti hanno spesso battibeccato e non se le sono mandate a dire. Ora però che le dinamiche di gioco sono solo un remoto ricordo, tra le due permane indifferenza: “Ho trovato persone che me ne hanno dette di tutti i colori dietro, ma adesso sono tutti carini. Io perdono ma non dimentico. L’unica persona che ancora non mi parla è Pamela: ne ho fatto a meno prima, ne faccio a meno anche adesso“.

