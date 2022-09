Patrizia Rossetti delusa dalla nomination di Sara Manfuso/ “Mi hai fatta apparire…”

Patrizia Rossetti e la reazione alla nomination di Sara Manfuso: “Troppo categorica e…”

Tra Patrizia Rossetti e Sara Manfuso sono iniziate le prime discussioni. Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, Sara Manfuso ha scelto di mandare in nomination Patrizia Rossetti. Al termine della diretta parlando con Charlie Gnocchi, la Rossetti lo ha definito un gioco al massacro. Alla Rossetti non è andata giù la nomination della Manfuso ma anche quella delle altre compagne. Patrizia ha detto che non le piacciono le scuse e che le altre avrebbero potuto essere oneste fin dall’inizio. Sara Manfuso però non ci sta e confida i suoi dubbi a Pamela, Alberto e Cristina: “E’ una donna matura, un clima che non hai idea”. La concorrente giustifica il pensiero espresso e afferma la trasparente onestà: “Non volevo prenderla in giro, avrei potuto cavarmela in un altro modo”.

Subito dopo, Patrizia Rossetti e Sara Manfuso hanno avuto un confronto. Sara ha spiegato che è da poco tempo che si conoscono ma Patrizia l’ha subito bloccata spiegandole: “Da persona che ha fatto la tv sarebbe stato più corretto dire che ero rompina per le pulizie. Tu hai dato una motivazione come se io fossi un cane che morde”. Sara Manfuso ha poi cercato di salvarsi in calcio d’angolo dichiarando che il fatto che Patrizia pensasse alla gestione della casa era un gesto nobile. Patrizia ha però dichiarato: “La tua nomination mi è sembrata troppo categorica e puntigliosa. Tu sei un po’ pignola”.

Patrizia Rossetti ha attaccato Alex Belli. Mentre parlava con gli altri inquilini nella casa del Grande Fratello Vip, Patrizia Rossetti ha espresso un suo parere sul concorrente della scorsa edizione: “Io non ho problemi e vi faccio nomi e cognomi. Persone che lo conoscono mi hanno detto ‘lui è di una presunzione ed è talmente pieno di sé’. Il signor Alex Belli è bello ha fatto il suo percorso e poi si è interrotto come succede nel mondo dello spettacolo. Ma alla fine l’hanno capito che recitava. Lui voleva vincere il GF Vip. Lui non è il protagonista del GF Vip 6, è quello che ha fatto più cavolate. Ok forse lui e Soleil sono stati i protagonisti, ma protagonisti antipatici. Allora se devo fare come loro preferisco non fare la protagonista. Lui è talmente narcisista e pieno di sé. Poi non è sciocco, ha cultura, ma è troppo pieno di sé. Non mi è piaciuto per nulla. Chi si espone molto a tutti i costi non è detto sia sincero e vinca. Il pubblico non è scemo”. In molti pensano che nelle prossime puntate, Alex Belli potrebbe tornare per un confronto. D’altronde in un’intervista a SuperGuida Tv lo stesso Belli non aveva escluso un suo ritorno nel reality.

