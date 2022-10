Patrizia Rossetti e Wilma Goich lite accesa con Antonella Fiordelisi “Quanti anni avete?”/ Caos al GF VIP

Patrizia Rossetti lite accesa con Antonella Fiordelisi: in mezzo anche Wilma Goich

Sembra che tra Patrizia Rossetti e Antonella Fiordelisi ci sia parecchia tensione in questi giorni, dentro al Grande Fratello Vip 2022. La conduttrice, insieme a Wilma Goich, hanno litigato con l’influencer invitandola a “crescere” e a “stare zitta”.

GF Vip, Guenda Goria: il tweet contro Patrizia Rossetti/ "Lei e mia mamma sono antagoniste"

Nella clip video si capisce che l’influencer dice: “Quanti anni avete?” e Patrizia Rossetti si infuria: “Cerca di essere meno offensiva che noi non ti stiamo insultando”, a questo punto si intromette anche Wilma Goich che dichiara: “Ne abbiamo tanti ma tu devi ancora arrivarci e devi ancora imparare“. Lo scontro continua senza sosta e la conduttrice e la cantante invitato spesso la Fiordelisi a “stare zitta”, mentre l’influencer cerca di difendersi chiamandole “frustrate”. Insomma si consuma un vero e proprio scontro generazionale ma chi la spunterà?

RUDY LONDONI, EX MARITO PATRIZIA ROSSETTI: CHI E' E TRADIMENTO/ "Ci credevo ma poi.."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da News (@mondodelreality)

Patrizia Rossetti contro Marco Bellavia: “Se ha problemi andasse a casa”

Patrizia Rossetti è una delle protagoniste femminili tra le più forti del Grande Fratello Vip 2022, ma i telespettatori non si aspettavano le sue posizioni nei confronti di Marco Bellavia.

La popolarità nel programma della conduttrice è calata negli ultimi periodi, anche a causa delle sue dichiarazioni sull’ex gieffino che si è ritirato. Come riporta Blasting News, Patrizia Rossetti ha dichiarato: “Se hai problemi stai a casa tua con tuo figlio“. A seguire anche il duro commento di Elenoire Ferruzzi da cui ci si aspettava tutt’altro atteggiamento: “Questo è proprio scemo, non ignorante. Vai alla neurodeliri”. Insomma, il pubblico chiama a gran voce l’espulsione di molti concorrenti e tra i vip, come nel caso di Anna Pettinelli, c’è chi chiede la chiusura del Grande Fratello Vip 2022.

Patrizia Rossetti snobbata dai giovani della casa del GF Vip?/ La rivelazione scottante

© RIPRODUZIONE RISERVATA