GF Vip, Guenda Goria: il tweet contro Patrizia Rossetti/ “Lei e mia mamma sono antagoniste”

GF Vip party: ospite d’eccezione Guenda Goria che svela il perché del suo tweet “viperello” contro Patrizia Rossetti…

Ieri è andato in onda un’altra puntata del GF Vip 2022, se dallo studio Alfonso e le sue opinioniste hanno tenuto a bada i Vipponi, a tenere a bada il mondo Web ci sono invece stati Soleil Sorge e Pierpaolo Pratelli con il loro GF Vip party, da dove hanno seguito e commentano la diretta. I due ex gieffini hanno anche chiamato un’ospite d’eccezione… Guenda Goria! La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria che, con la madre, aveva partecipato al GF Vip 5. A Guenda sono state chieste spiegazioni in merito a un suo tweet “viperello” verso un inquilina della casa, chi? Patrizia Rossetti.

RUDY LONDONI, EX MARITO PATRIZIA ROSSETTI: CHI E' E TRADIMENTO/ "Ci credevo ma poi.."

Ad alimentare gli interrogativi su questo tweet è la forte amicizia che, da anni, lega la mamma di Guenda, Maria Teresa Ruta, e la regina delle televendite, Patrizia Rossetti. Le due infatti, nel 2018, hanno anche partecipato insieme a Pechino Express, vincendo a sorpresa il programma. Ma allora perché Guenda ha scritto un tweet contro Patrizia? La figlia della Ruta accusa la Rossetti d’ipocrisia perché, quando lei e la madre parteciparono al GF Vip, la donna giurò e spergiurò che mai avrebbe varcato la porta rossa. Ecco che cosa ha scritto Guenda nel tweet: “Patrizia Rossetti su mamma: -Meglio vendere materassi che perdere la dignità in un reality show- Patrizia: benvenuta al GF Vip! La coerenza“.

Guenda Goria choc: "Ho rischiato la vita"/ Gravidanza extrauterina e operazione d'urgenza: "Tuba scoppiata…"

Patrizia Rossetti su mamma: “Meglio vendere materassi che perdere la dignità in un reality show!”

Patrizia: benvenuta al Gf Vip!

La coerenza#gfvip — Guenda Goria (@guenda_ggoria) September 19, 2022

GF Vip, Guenda Goria difende mamma Maria Teresa Ruta da Patrizia Rossetti: “Gliene dice di tutti i colori a mia madre, sono antagoniste…”

“Non potevo non tirarle questa frecciatina”, ha esordito Guenda Goria nel tentativo di spiegare le motivazioni del suo attacco a Patrizia Rossetti. La figlia di Maria Teresa Ruta ha poi specificato come, quando partecipò con la madre al GF Vip, Patrizia ebbe parole molto dure nei loro confronti e criticò aspramente il programma giurando che mai ci avrebbe messo piede: “Quando noi partecipammo lei disse che era stata chiamata per mari e per monti a parlare di mamma ma che non voleva perché i reality non le piacciono e disse che non avrebbe mai partecipato. Quindi mi ha fatto sorridere vederla”.

Patrizia Rossetti snobbata dai giovani della casa del GF Vip?/ La rivelazione scottante

Guenda Goria poi ha specificato però come tra lei e Patrizia Rossetti vi sia tutto sommata un buon rapporto: “Io e Patrizia ci facciamo grandi chiacchierate”. Sul rapporto tra la regina delle televendite e mamma Ruta invece ha detto: “Con mamma sono amiche nemiche, si vogliono bene. Mamma le ha telefonato prima dell’ingresso al GF Vip e le ha consigliato di fare qualcosa, litigare, di non rimanere nascosta dietro una colonna. Però lei subito ha risposto -Io non farò come la Ruta-. Insomma la Rossetti gliene dice di tutti i colori ma mamma le vuole bene. Secondo me sono antagoniste dal punto di vista di carriera, comunque mi divertono molto”, ha concluso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA