Patrizia Rossetti “Elodie e Tatangelo conduttrici? Mi viene da ridere”/ È polemica!

Se Anna Tatangelo si appresta ad esordire come conduttrice di Scene da un matrimonio, un nuovo programma di Canale 5 in arrivo nelle prossime settimane, anche Elodie Di Patrizi potrebbe fare il suo esordio in questo ruolo ma alla guida de Le Iene. C’è chi però non approva tali scelte, come Patrizia Rossetti. Lo storico volto di Rete 4 ha infatti criticato, attraverso le pagine del settimanale Nuovo, la scelta di mettere due cantanti alla conduzione di programmi così importanti.

“Sembra esserci una nuova moda: quella di dare il timone di programmi tivù a gente che, di mestieri, fa tutt’altro. Mi riferisco ad Anna Tatangelo e a Elodie. Ma a me scappa da ridere, perché onestamente quella del presentatore non è affatto una professione facile!” ha tuonato la Rossetti attraverso le pagine del settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

Patrizia Rossetti, critiche per le dichiarazioni fatte a Nuovo

Per Patrizia Rossetti, insomma, è “Meglio lasciare spazio a chi è del mestiere”. L’opinionista anzi aggiunge che “Alla mia età non ho problemi a dire le cose come stanno. Anche perché non ho mai avuto bisogno di appoggi e non sono mai stata l’amante di qualcuno, per cui non devo niente a nessuno”. Parole forti che hanno in poco scatenato la replica di molti utenti. È stato proprio Signoretti a condividere una parte dell’intervista sul suo profilo e, dopo averne letto la parte in discussione, molti utenti hanno però criticato la Rossetti per le sue parole.

“Se una cantante è brava anche a condurre, non vedo dove stia il problema”, ha scritto allora una utente; qualcuno ci è andato più pesante “Tu però sei pesante e non piaci, basta”. Molti, però, si sono detti in accordo con le sue dichiarazioni: “Sono d’accordo con la Rossetti. La conduzione di un programma non si può affidare a chi non è del mestiere”, ha sottolineato un utente.

