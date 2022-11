Patrizia Rossetti/ Furiosa con Attilio Romita e lancia la ship tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Patrizia Rossetti, concorrente del Grande Fratello Vip, è stata protagonista di un acceso sfogo nei confronti del giornalista Attilio Romita, reo di avere escluso lei e altri loro coinquilini (Luca Salatino, George Ciupilan, Pamela Prati e Wilma Goich) dall’edizione del TG GF Vip di venerdì 3 novembre 2022. Inizialmente, Patrizia Rossetti aveva detto di avere deciso di mettersi da parte per dare spazio ai nuovi entrati, ma poi, subito dopo il telegiornale, ha mostrato tutta la sua delusione nei confronti di Romita.

Questo, in particolare, è stato il suo sfogo: “Quando dico la verità e mi sfogo sto bene! Che mi nomini, tanto io lo nomino da stasera… Qui non esiste la presunzione, esiste l’umiltà. Uno non deve essere presuntuoso e non si dica che per il tg ha deciso il Grande Fratello, perché non ha deciso il Grande Fratello. Ad alcuni di noi non piaceva l’argomento, gli abbiamo fatto una proposta e lui si è girato senza neanche ascoltarmi. Qui siamo tutti allo stesso livello e mi devi ascoltare: come mai siamo stati eliminati dal gioco? E che la smetta di mettersi lì nel cortiletto a rompere i c*glioni, perché lo mando a fare in c*lo stasera, di brutto! Non sopporto la mancanza di umiltà e di coerenza”.

PATRIZIA ROSSETTI: “ORIANA MARZOLI E DANIELE DAL MORO? STANNO BENE INSIEME”

Nel giardino della Casa del Grande Fratello Vip, Patrizia Rossetti si è poi confrontata con Antonino Spinalbese e Sofia Giaele De Donà circa una presunta love story che starebbe lentamente germogliando all’interno del reality show di Canale 5: quella tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. La donna ha asserito: “Lei lo cerca sempre e lui le va dietro. Ma lui è un carattere molto difficile, anche se lei gli piace. In passato a Luca ho detto che non aveva ancora trovato la donna che gli facesse partire la testa e lui mi rispose che per non fare soffrire le donne, le evita e preferisce stare da solo, perché sta male quando una donna piange per lui. Amore, ma ti stai perdendo la bellezza della tua gioventù! Non è che devi saltare di fiore in fiore, però… Adesso vediamo come va la cosa. Sicuramente Daniele e Oriana stanno bene insieme”.

La previsione sentimentale di Patrizia Rossetti si rivelerà corretta e nascerà una bella storia d’amore tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip oppure questi ultimi rimarranno buoni amici?











