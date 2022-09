Patrizia Rossetti: “Soffro di colite, devo correre in bagno”/ “Se trovo occupato la faccio da qualche parte”

Patrizia Rossetti “allerta” i vipponi: “Soffro di colite e…”

Patrizia Rossetti mette in guardia gli altri vipponi nella casa del Grande Fratello Vip. A poche ore di distanza dalla partenza della settima edizione del reality, la Rossetti trovandosi a parlare con Antonino Spinalbese e Elenoire Ferruzzi ha confidato di avere un problema di salute. Patrizia ha confessato di soffrire di colite e ha subito attirato l’attenzione dei vip per una dichiarazione. Patrizia ha infatti avvertito i vipponi che nell’ipotesi in cui avesse trovato il bagno occupato per lei ci sarebbe un’unica alternativa: “Vi devo dire una cosa ragazzi. Io soffro di colite. Se disgraziatamente mi prende la colite che mi può prendere se mangio verdure ecc, io conto fino a quindici secondi e poi devo schizzare in bagno. Io se trovo il bagno occupato l’ho già detto ad Alfonso, la faccio da qualche parte. È un casino”.

Antonino Spinalbese però non si è fatto prendere dallo stupore ma anzi ha rassicurato la Rossetti invitandola ad usare la doccia nell’ipotesi in cui fosse successo un episodio del genere. Patrizia Rossetti ha subito aggiunto: “Lo posso fare? Mi vergogno come una m*rda. (…) Che devo fare? Mica mi devo fare la cacca addosso!”. Dopo questa affermazione, Spinalbese ha fatto notare che potrebbe non essere l’unica ad avere questa problematica. Quest’anno abbiamo già intuito che rispetto alla scorsa edizione nella casa potrebbero scoppiare tafferugli a causa dell’igiene. Cosa succederà?

Durante la notte, Patrizia Rossetti si è lasciata andare anche a delle confessioni hot. Dopo la fine del matrimonio con Rudy Londoni, Patrizia non ha avuto altri uomini e anche il lato intimo ne ha risentito. Patrizia è single da quattro anni e confidandosi con gli altri inquilini ha rivelato: “Sono 4 anni che non batto chiodo ca**o e nemmeno dormo con nessuno. Sarei anche aperta, ma ormai è difficile. Se è destino troverò io la penso in questa maniera”. In realtà a Patrizia Rossetti i corteggiatori non mancano tanto che sui social sono in molti a tentare con lei un approccio. Patrizia però non è d’accordo e anzi ha spiegato: “Mi sono chiusa da 4 anni. Certo che ho occasioni. Sai quanti ragazzini giovani mi fanno la corte sui social? Tanti, eppure no, sono davvero chiusa. Io ora sono più esigente. Alla mia età credo sia normale. Parto dal presupposto che preferisco stare da sola che accontentarmi. Non voglio un rapporto tanto per. Ho bisogno di essere amata, coccolata e corteggiata. Poi nel nostro ambiente non è facile. Ho amiche che si divertono su Tinder. Io non potrei mai farlo perché sono ‘la Rossetti’. Mi devo innamorare e sentire le farfalle nello stomaco, non posso andare sulle app”.

Per questo motivo, Patrizia Rossetti ha rifiutato una notte d’amore con un giovane trentenne conosciuto in chat: “L’ultima volta ho avuto un corteggiatore di 30 anni che mi diceva ‘a me non mi frega dell’età’. Ma a me interessa perché potevo essere sua madre. Lui voleva portarmi a letto. Poi a me cosa restava? A me non basta una nottata e via, voglio anche altro. Vi assicuro che per me non è facile. Se poi non capiterà altro starò così e basta. Io non riesco per questo ad accettare la corte dei 30enni capitemi. Ma secondo voi uno che ha la metà dei miei anni cosa può cercare? E allora è inutile, io non voglio quello”.











