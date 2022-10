Patrizia Rossetti, lite con Cristina Quaranta al GF Vip: “Hai rotto le pall*”/ “Mi aggredisce, basta!”

Patrizia Rossetti, scoppia una nuova lite con Cristina Quaranta al GF Vip 2022: colpa di un accendino!

Si scatena una nuova lite nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 tra Patrizia Rossetti e Cristina Quaranta. Il daytime in onda su Canale 5 oggi 12 ottobre le vede infatti protagoniste di uno scontro in cucina che nasce a causa di un accendino. La Quaranta in confessionale svela infatti di averla voluta mettere alla prova perché provvista di un accendino in più rispetto agli altri; così ha iniziato a chiedere in giro chi potesse prestarle l’oggetto.

Dalla Rossetti però non è arrivata alcuna risposta, il che ha sollevato il malcontento della Quaranta che ha poi affrontato direttamente la coinquilina. Con toni piuttosto alti, Cristina ha dunque accusato la Rossetti, dando inizio ad una vera e propria lite durante la quale Patrizia è stata ancora una volta accusata di essere aggressiva.

Patrizia Rossetti si sfoga contro Cristina e Carolina: “Basta dirmi che sono aggressiva!”

In confessionale Patrizia Rossetti si è sfogata, dicendosi stanca di questo appellativo: “Sono stufa. – ha esordito, entrando poi nel dettaglio – Tutti sapevano che la Rossetti aveva un accendino in più. Io sarò anche aggressiva, però quando alla Quaranta le prendono i 30 secondi lei può sbraitare, urlare, lei può fare tutto. Mi aggredisce! Ma che siete tutti maestri di vita?”

Anche Carolina Marconi ha poi appoggiato la Quaranta, ribadendo l’aggressività della Rossetti che in confessionale è sbottata: “Carolina non mi è piaciuta per niente. Sentirmi dire marcia nel cuore a 63 anni anche no! Le è uscita perché la pensa, vuol dire che sto zitta e non parlo più con certe persone.” ha concluso.

