Patrizia Rossetti contro Signorini: “Vai a fare in cu*o”/ “Come la Prati, fingo malori per avere la camera…”

Patrizia Rossetti sbotta contro Alfonso Signorini

Patrizia Rossetti perde la pazienza durante la notte al termine della sesta puntata del Grande Fratello vip 2022. A far infuriare la conduttrice è stata Pamela Prati a cui la produzione avrebbe assegnato una stanza singola permettendole, così, di dormire da sola non condividendo una buona parte della giornata con gli altri concorrenti. Una concessione che non è stata gradita dalla Rossetti che, nel dopo puntata, ha sbottato soprattutto contro Alfonso Signorini.

“Che ca**o ha fatto la Prati? Perché lei si merita la singola? Io che ho dormito sui divani invece? Sai cosa ti dico, domani mi levo dai c*****ni e me ne sbatto. Avere queste attenzioni per alcune e per altre no. Alfonso, mi hai fatto una promessa e vai un po’ a fare in c***”, ha sbottato la Rossetti promettendo di farsi sentire nel corso della prossima puntata del reality. “Lunedì vedete come rompo ad Alfonso. A questo punto voglio anche io la camera”, ha aggiunto.

Lo sfogo di Patrizia Rossetti contro Pamela Prati

Patrizia Rossetti non tollera i presunti privilegi di cui godrebbe Pamela Prati per convivere nella casa del Grande Fratello Vip 2022. Come fa sapere Biccy, così, la Rossetti, dopo aver scoperto di una stanza singola che sarebbe stata concessa alla showgirl, ha sbottato sfogandosi con gli altri concorrenti.

“Ogni notte fa queste scene di me**a. Perché io l’ho considerata qui carina ed educata, ma io la conosco da tanti anni. La conosco Pamela è una che fa le scene e fa finta di svenire. Forza e mi sono rotta davvero i co****ni. Allora io a 63 anni anche io fingo malori e fingo di svenire per avere la camera singola per conto mio”, le parole della Rossetti riportate da Biccy. Patrizia, poi, ha aggiunto di aver accettato il Grande Fratello Vip per essere come tutti gli altri altrimenti “me ne resto a casa mia a fare queste cose”. Nel corso della giornata ci sarà uno scontro tra le due?

