Patrizia Rossetti/ Litiga con Wilma Goich per Daniele Del Moro: “non te lo tocco più”

Patrizia Rossetti e Wilma Goich: scontro al vetriolo al Grande Fratello Vip

Patrizia Rossetti al Grande Fratello Vip 2022 si è scontrata con Wilma Goich. Il pranzo di Natale fa scattare le scintille tra le due “amiche” che, nelle ultime settimane, sembrano non essere più sulla stessa lunghezza d’onda. Le due primedonne over della settima edizione del reality show di successo di Canale 5 hanno infuocato il pranzo di Natale costringendo tutti i vipponi a lasciare il tavolo. Ma cosa è successo tra le due? Semplicemente tra Patrizia e Wilma cominciano a nutrire, l’una verso l’altra, i primi malumori ed incomprensioni legate anche alla lunga permanenza all’interno della casa di Cinecittà. I toni della conduttrice non sono poi molto graditi ed apprezzati dalla cantante che, proprio durante il pranzo di Natale, l’ha invitata ad abbassare la voce.

Un invito che non è stato minimamente gradito dalla Rosetti che è letteralmente scoppiata. Poco conta se è il giorno di Natale, visto che le discussioni nella casa sono all’ordine del giorno e dopo mesi di convivenza anche una sciocchezza diventata argomento di scontro e discussione.

Patrizia Rossetti vs Wilma Goich: cosa è successo?

Il motivo dello scontro tra Patrizia Rossetti e Wilma Goich è stato Daniele Dal Moro. L’ex concorrente del Grande Fratello, infatti, durante il pranzo di Natale ha deciso di lasciare la tavola e mangiare da solo in piedi. Una scelta che non è piaciuta a Patrizia che ha commentato con un pizzico di acidità la cosa facendo arrabbiare Wilma Goich. Non è un segreto che la cantante de “Le colline sono in fiore” ha un rapporto speciale con il gieffino e per questo si è sentito in dovere di difenderlo. “Fregatene” è il commento della Goich alla Rossetti che non ha particolarmente gradito la cosa, visto che ha replicato “per me è una mancanza di rispetto”.

La risposta ha fatto inalberare la Goich che ha sbottato. Le due hanno cominciato a litigare con la Rossetti che si è alzata dalla tavola dicendo alla cantante “va bene, non te lo tocco più”.

