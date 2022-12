Patrizia Rossetti manda in tilt Antonella Fiordelisi/ “Tra Edoardo e Oriana vedo…”

Patrizia Rossetti: le parole su Edoardo Donnamaria mandano in crisi Antonella Fiordelisi

Dopo un giorno in cui Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono stati lontani, piangendo e sfogandosi con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2022, Patrizia Rossetti mette il carico da novanta svelando, alla Fiordelisi, il proprio punto di vista su Edoardo Donnamaria. Tutto è accaduto nella tarda serata di ieri quando Antonella, in cucina con Patrizia Rossetti e Milena Miconi, si lascia andare ad un pianto disperato non nascondendo il dolore che sta provando per l’allontanamento di Edoardo. Antonella racconta di stare male e di non vedere la stessa sofferenza in Edoardo.

“Lui non sta come me. E’ da ieri che ride e si diverte con Oriana. Anche oggi ha riso mentre mi imitava e io piangevo“, si sfoga Antonella mentre Milena prova a consolarla. “Anche lui sta male. Oggi ci ho parlato e ha pianto con me“, le parole della Miconi che poi le consiglia di prendersi del tempo se questa storia la fa stare male.

Patrizia Rossetti e il parere su Edoardo Donnamaria

Se Milena Miconi ha provato a smorzare la situazione, Patrizia Rossetti ha caricato Antonella Fiordelisi confermando la stessa impressione su Edoardo Donnamaria e Oriana Marzoli. “Antonella devi pensare a te stessa“, dice Patrizia. “Non gli frega nulla di me. E’ una mancanza di rispetto. Ogni volta che lo vedo sta con una persona con cui ho litigato”, risponde Antonella riferendosi ad Oriana. “Potrebbe dire la stessa cosa lui“, replica Milena facendo riferimento ad Antonino Spinalbese.

“Ma lei non è appicciata a quella persona tutto il giorno”, ribatte la Rossetti che poi aggiunge – “Oggi ho visto Edoardo scherzare molto spesso con Oriana, cosa che prima non faceva. Stanno soffrendo tutti e due, ma on è questo il momento di farlo apposta e fare i dispetti. Edoardo parla bene e razzola mai. Lui ha messo dei paletti. Lei forse ci scherza un po’, ma con le parole. Io non l’ho più vista vicina ad Antonino. Vedo un certo feeling tra lui e Oriana”, conclude.

