Antonella Fiordelisi lascia Edoardo Donnamaria/ Poi scoppia a piangere: lui la gela…

Dopo giorni di litigi, silenzi e allontanamenti, Antonella Fiordelisi, dopo essersi sfogata con fiumi di lacrime con Patrizia Rossetti e Milena Miconi che le hanno consigliato di pensare a se stessa allontanandosi da Edoardo Donnamaria, decide di prendere in mano la situazione di fronte al silenzio di quest’ultimo. Non volendo più aspettare restando nel limbo, Antonella chiede ad Edoardo di parlare. “Non ne ho voglia”, esclama inizialmente Donnamaria che poi segue la Fiordelisi la quale gli annuncia la scelta di voler stare per ora da sola.

“In questi giorni non sono stata per niente bene. Ho visto degli atteggiamenti che non mi sono piaciuti e mi sono sentita mancare di rispetto. Preferisco che ognuno stia dalla sua parte. Fai il tuo percorso, sei solo” , dice Antonella. “Siamo perfettamente d’accordo, dovevi dirmi solo questo?“, è la reazione glaciale di Edoardo che si alza dal divano provando a mettere subito un punto alla discussione. “Hai fretta? Vai”, replica un’Antonella visibilmente delusa.

Le reazioni di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria dopo la rottura

Di fronte alla reazione glaciale di Edoardo, Antonella si è chiusa nella stanza arancione scoppiando in un pianto disperato. Raggiunta da Luca Salatino che, insieme a Luca Onestini e Charlie Gnocchi sta provando a tirarle su il morale e a farla riavvicinare a Donnamaria, ha tirato fuori la propria delusione. “E’ irriconoscibile, non gliene fre*a niente di me. Pensavo fosse quello giusto”, le parole tra le lacrime pronunciate dall’ex schermitrice che ha continuato a piangere disperata prima che la regia staccasse.

Raggiunta, poi, da Ginevra Lamborghini con cui si è confrontata anche su quello che è stato il loro rapporto, parlando di Edoardo, spiega di “sentirsi sbagliata e non accettata da lui”. “Tutto quello che faccio non va bene. Sto male, mi sento in ansia. Sento una cosa qui in mezzo al petto. Mi sento non accettata da lui per come sono”, spiega Antonella. Edoardo, nel van con Tavassi e Micol Incorvaia, sente tutto il discorso di Antonella e, a letto, si sfoga con Alberto scoppiando a sua volta a piangere. “L’ho sentita dire che sta male, che non si sente accettata da me, ma io una cosa le ho chiesto”, spiega riferendosi alla sua richiesta di non provocarlo usando Antonino Spinalbese. La storia tra Edoardo e Antonella, dunque, è davvero giunta al termine?













