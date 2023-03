Patrizia Vacondio, moglie di Nek/ “La tua esistenza per noi è linfa vitale”

Chi è Patrizia Vacondio, moglie di Nek

Nek, al secolo Filippo Neviani, è sposato dal 2006 con Patrizia Vacondio, dopo più di dieci anni di fidanzamento. Nel 2010 i due sono diventati genitori di Beatrice. Per la Vacondio, nata a Sassuolo nel 1973, si tratta della secondogenita: ha avuto la figlia Martina da una precedente relazione. In tanti anni di relazione, la coppia ha attraversato anche momenti difficili.

Qualche anno fa, intervistato da Vanity Fair, Nek ammesso di aver tradito la moglie con una fan: “Faccio un mestiere che induce in tentazione. Le volte che ho preso questo gioco sottogamba sono state quelle in cui mi sono fatto più male, con il rischio di conseguenze pesanti. Ora non mento più”. E ha aggiunto: “Io e mia moglie ci siamo ritrovati ammettendo lo sbaglio. Chiedendo scusa. Guardandoci negli occhi, trovando lì la conferma del sapere che siamo fatti l’uno per l’altra”.

Patrizia Vacondio: la romantica dedica di Nek

Qualche anno fa, in occasione del compleanno della moglie, Nek ha dedicato a Patrizia Vacondio un romantico post su Instagram: parole piene d’amore che hanno commosso i fan del cantante. “Ho scelto alcune foto nelle quali traspare proprio la tua presenza anche interiore non solo fisica. Ci sei per tutti noi sempre. Mai un momento di cedimento mai un momento di tristezza sempre forte in prima linea a combattere per noi contro le incertezze i dolori le frustrazioni con la potenza di una leonessa. Con noi esulti ti commuovi per i bei risultati e li vivi con gioia piena che contagi volentieri”, ha scritto Nek. E ha concluso augurandole il meglio: “Patrizia sei la colonna portante, la pietra d’angolo sulla quale si erge la nostra famiglia che tanto amiamo e per la quale andiamo tanto orgogliosi. Chiedo qui davanti a tutti e soprattutto a Dio di preservarti in ogni tuo attimo perché la tua esistenza per noi è linfa vitale. Ti amo”.

