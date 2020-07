Patrizia Vacondio, moglie Nek/ Foto, una giornata di vacanza tra gioia e meraviglia

Patrizia Vacondio non perde occasione per concedersi un po’ di relax con il marito Nek. I due innamorati infatti non si sono concessi solo una breve vacanza alcuni giorni fa, ma hanno deciso di sfruttare uno degli ultimi weekend per respirare un po’ di aria di mare. Lo scatto è piaciuto come sempre a tutti i fan della coppia, che oltre a seguire il profilo del cantante continuano a tenersi aggiornati con i contenuti della moglie. “Anche se ti invidio, siete veramente una bella coppia”, scrive un’ammiratrice nei commenti, “Il panorama davanti allo sfondo è stupendo”, aggiunge un altro fan. Clicca qui per guardare la foto di Patrizia Vacondio e Nek. Patrizia poi è forte della sua ironia: è questo il segreto che le ha permesso di entrare nel cuore degli italiani. “Ha scritto uno su Twitter che se vai in palestra e non lo scrivi sui social, non dimagrisci veramente“, ha scritto in un altro post. Nello scatto, la vediamo in completo body e pantaloncini, pronta per mantenere la linea.

Patrizia Vacondio, moglie Nek; il marito sempre presente sui suoi social

I tramonti hanno sempre affascinato Patrizia Vacondio, moglie di Nek, e basta osservare il suo profilo Instagram per accorgersene. “Tutto è dono, tutto è gioia. Tutto è meraviglia”, ha scritto alcuni giorni fa pubblicando una foto fatta al mare, mentre il sole spariva all’orizzonte. “Tutto di te“, si è affrettato a rispondere il marito Nek, sempre presente anche sui suoi social. Ed è stato lui del resto a scegliere un altro scatto fatto dalla consorte a metà mese per lanciare un messaggio ai fan. Il cantante infatti ha scelto un passo del Vangelo “Perchè secondo me spiega tutto il nostro inaridimento. Se non impareremo a usare il cuore ci sarà ben poco da sperare”. Poi come si usa fare con i fotografi professionisti, ha sottolineato il nome dell’autrice dello scatto. Un altro tramonto, sempre sul mare. Oggi, sabato 25 luglio 2020, Nek sarà invece uno degli ospiti presenti in Una storia da cantare, in replica su Rai 1. La Vacondio non sarà al suo fianco, ma di certo nei suoi pensieri. E anche la moglie di sicuro non ha fatto altro che pensare alla sua dolce metà, in occasione della messa in onda originale.

Foto, weekend al mare

Visualizza questo post su Instagram Yes , Week End💛. . . #sshhh Un post condiviso da Patrizia Vacondio (@patriziavacondio) in data: 17 Lug 2020 alle ore 12:37 PDT





