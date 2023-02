Patrizio Ratto spicca il volo dopo Amici/ Dall’eliminazione al clamoroso successo

Patrizio Ratto: dall’eliminazione da Amici al successo

La scuola di Amici regala il successo non solo a chi riesce a vincere come Emma Marrone e Alessandra Amoroso, solo per citare qualche nome, ma anche a chi viene prematuramente eliminato. Non sempre, infatti, l’eliminazione dalla scuola di Maria De Filippi rappresenta la fine di tutti i sogni professionali. In alcuni casi, dall’eliminazione parte una straordinaria avventura ed è ciò che è accaduto a Patrizio Ratto. Il ballerino ha partecipato ad Amici 15. Quell’anno, a vincere, su Sergio Sylvestre mentreper il circuito danza trionfò Gabriele Esposito.

Nonostante l’eliminazione, Patrizio ratto non si è più fermato partecipando a varie trasmissioni televisive Tu si que vales sia nella versione italiana che in quella americana. Ha ballato anche nel programma DanceDanceDance e nello show Star in the Star.

Patrizio Ratto ballerino professionista al serale di Amici 22

Patrizio Ratto, durante la sua partecipazione ad Amici come allievo, piaceva sia al pubblico che ai professori. Il suo talento era ed è indiscutibile e tanti fan, dopo averlo conosciuto nel talent show di Maria De Filippi, continuano a seguire la sua carriera sui social. Professionista e super talentuoso, Patrizio tornerà nella scuola di Amici come professionista?

Il serale di Amici 22 si avvicina e tra il popolo del web si chiede se tra i ballerini professionisti potrebbe esserci proprio Patrizio Ratto. Si tratta di un desiderio da parte dei suoi fan che potrebbe realizzarsi grazie a Maria De Filippi che, spesso, concede spazio ai suoi ex allievi.

