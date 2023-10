Patty Pravo a Belve: “Mai fatto ritocchi estetici!”/ “Droga? Certo. Chi fa questo mestiere senza anfetamina?”

Patty Pravo ospite a Belve: “Droghe? Certo! Ma chi fa questo mestiere senza anfetamina?”

Patty Pravo è la protagonista della puntata di Belve in onda il 3 ottobre su Rai Due. Anche questa volta la conduttrice Francesca Fagnani è andata ad indagare negli aspetti più intimi e delicati del Vip intervistato, toccando anche temi come la droga. Un argomento su cui la cantante non ha mai avuto troppe riserve e del quale è infatti tornata a parlare senza freni.

“Droghe? Certo! Ma chi fa questo mestiere senza anfetamina? – ha ammesso Patty Pravo – Sono più timidi a dirlo? Non perché sono timidi, non lo dicono proprio”. Tra gli argomenti toccati dalla cantante anche quello della chirurgia estetica, visto che Pravo è spesso finita al centro delle critiche perché avrebbe abusato del bisturi.

Patty Pravo e i ritocchi estetici: “Non ho mai fatto niente”

In quest’ottica ha stupito la sua risposta alla conduttrice. “È andato sempre tutto bene o qualche volta magari ha esagerato?”, ha chiesto Fagnani. “Io non mi sono mai fatta niente”, è stata la risposta della cantante, che ha poi aggiunto: “Io sono così adesso, si vede no?”. Basita, Francesca Fagnani ha incalzato: “Mai fatto niente niente?”, a questo punto la cantante si è sbilanciata: “Qualche iniezioncina”. “E che si rifarebbe?”, ha quindi chiesto Fagnani. “Un bel lifting ma ci vuole tempo e io non ho tempo”, la risposta di Pravo.

Nel corso dell’intervista, in onda questa sera su Rai Due, ci sarà spazio anche per gli amori di Patty Pravo, per commentare matrimoni e tradimenti ma anche per esaminare alcuni aspetti inediti o eclatanti della sua lunga carriera musicale.











