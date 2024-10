Riccardo Fogli fin dagli esordi della famosa band è stato uno dei componenti dei Pooh, all’improvviso però lasciò il gruppo musicale spiazzando praticamente tutti. Per molto tempo si è parlato del suo addio, da poco avevano pubblicato l’album Alessandra e nessuno si aspettava che avrebbe abbandonato la band. Quale fu il motivo? Inizialmente si parlò di una competizione con Roby Facchinetti, a quanto pare non riusciva ad accettare che il manager dava più spazio alla voce dell’altro membro del gruppo piuttosto che alla sua, una spiegazione che però non convinse troppo.

Poco tempo dopo alcuni curiosi retroscena fecero chiarezza sul vero motivo che spinse Riccardo Fogli ad abbandonare i Pooh, si trattava infatti di una questione di cuore. In quel periodo aveva perso la testa per una collega famosissima, Patty Pravo, entrambi però erano sposati e rischiavano di far scoppiare un vero e proprio scandalo. Lui iniziò a far parte della band come cantante e bassista nel 1966, con i loro brani hanno conquistato un successo incredibile ma alla fama lui preferì l’amore.

L’amore di Riccardo Fogli per Patty Pravo, lasciò per lei i Pooh

Per molti anni Riccardo Fogli ha condiviso importanti successi con gli altri componenti dei Pooh, tra loro era nata anche una speciale amicizia. In una passata ospitata a Domenica In lui e Roby Facchinetti hanno rivelato che si raccontavano praticamente tutto, anche i dettagli più intimi e quando lui smise di parlare della sua sfera personale capirono che si era innamorato di un’altra donna. A Mara Venier il cantante raccontò che la storia d’amore con Patty Pravo era nata quando era ancora sposato con Viola Valentino, per qualche settimana riuscirono a tenere la relazione segreta ma dopo un po’ la storia venne a galla e l’ex moglie lo cacciò di casa. La cantante era un personaggio troppo, a detta sua per il gruppo la situazione stava diventando un disagio.

Gli altri componenti della band, che ha sempre considerato i suoi migliori amici, lo misero davanti ad una difficilissima scelta. A detta loro la situazione si stava complicando, si parlava di lui e Patty Pravo e la cosa inevitabilmente si mescolava al lavoro. Quando gli chiesero di scegliere tra il gruppo e la ‘fidanzata’ lui fece una scelta di cuore perché era innamoratissimo ed è per questo che abbandonò i Pooh.

La rottura con Patty Pravo e il ritorno di Riccardo Fogli nei Pooh

Quella con Patty Pravo sembrava una storia d’amore importantissima ma non durò a lungo. Dopo la rottura Riccardo Fogli si riavvicinò all’ex moglie, le cose per un po’ funzionarono ma poi ci fu un nuovo e definitivo addio. Dal 2010 il cantante è sposato con Karin Trentini , dal loro amore è nato un figlio.

Per anni ha continuato la sua carriera come solista, nel 2015 però è tornato ad essere un componente dei Pooh. La band stasera, domenica 6 ottobre, sarà ospite di Carlo Conti a Cento, show in onda su Rai Uno per festeggiare i 100 anni della Radio e i 70 della televisione in Italia.