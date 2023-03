Patty Pravo choc: “Matrimoni? sono stata trigama”/ “E’ tutta un’altra cosa…”

Patty Pravo choc a Benedetta Primavera: “Bigamia? Essere trigami è tutta un’altra cosa…”

Patty Pravo senza freni a Benedetta Primavera, si racconta tra vita privata e curiosità di carriera ai microfoni di Loretta Goggi. “Ha avuto e ha una vita meravigliosa, piena di avvenimenti e azzardi, scelte pazze…”, introduce la conduttrice. Si parla di amore e sentimenti, ma si sfiorano soltanto i sei matrimoni della celebre cantante, che è stata impegnata tra gli altri con Gordon Angus Faggetter, Franco Baldieri, Riccardo Fogli, Paul Martinez e poi il chitarrista Paul Jeffrey. La vita travagliata sentimentale di Patty Pravo, ad un certo punto, l’avrebbe “costretta” a diventare bigama e poi addirittura trigama. A proposito di trigamia, dalla Goggi, la cantante racconta: “Se sono stata davvero bigama? Ma sì, andai dalla mia avvocatessa e lei mi disse: tu non ha problemi, perché tu sei trigama. E io che dovevo fare? Trigama è tutta un’altra cosa…”.

Diretta/ Milano Bayern Monaco (risultato finale 99-74): successo meneghino

Patty Pravo e la trigamia: “Non è contemplata ma…”

Sempre a proposito di trigamia, in passato, al Corriere della Sera, Patty Pravo aveva raccontato: “Il problema nasce quando sposo a San Francisco l’americano Jack Johnson, grande chitarrista. Dopo Pensiero stupendo, me n’ero andata a vivere lì per bisogno di normalità. Comunque, venne fuori che il matrimonio con Baldieri non era stato annullato bene. Dunque, ero bigama”. “Mi salvai perché scoprimmo che ero ancora sposata anche con Martinez e la trigamia non è contemplata dalla legge. In totale, fanno 6 mariti, 4 veri“, la precisazione di Patty Pravo riguardo la sua vita sentimentale.

LEGGI ANCHE:

Diretta/ Francia Olanda (risultato finale 0-0): doppietta Mbappé, Maignan ferma DepayDIRETTA/ Virtus Bologna Real Madrid (risultato finale 79-96): Belinelli 26 punti

© RIPRODUZIONE RISERVATA