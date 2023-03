Benedetta Primavara, Loretta Goggi/ Diretta 3a puntata, ospiti: Patty Pravo e Giorgia

Benedetta Primavera, terza puntata 24 marzo

Questa sera, venerdì 14 marzo, alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda la terza puntata di Benedetta Primavera, il varietà di Loretta Goggi. Settimana scorsa la seconda puntata del varietà ha conquistato 2.603.000 telespettatori pari al 16.5% di share, registrando un calo rispetto al debutto del 10 marzo.

Venerdì scorso Loretta Goggi ha recitato a un intenso monologo, scritto di suo pugno, sul femminismo che lei ha ribattezzato “femminilismo” e sulla parità di genere. Il mondo dello spettacolo non consente che una donna di mezza età, possa apparire così come è, innescando la ricerca del “ritocchino”: “Io mi batto per la parità di genere davvero da sempre e nel mio lavoro un pezzo di strada l’ho spianata, anzi asfaltata!”. Un messaggio che ha fatto il giro sul web e dei social.

Ospiti di Loretta Goggi a Benedetta Primavera

Per la terza puntata di Benedetta Primavera, Loretta Goggi sarà protagonista di nuove interviste, imitazioni e sketch. Al suo fianco ritroveremo Luca e Paolo, reduci del successo della terza stagione di “Lol – Chi ride è fuori” su Amazon Prime. L’ospite più attesa della serata è Mara Venier, regia della domenica pomeriggio con la sua “Domenica In”. Parlando di grandi nomi della musica, Loretta Goggi ospita Patty Pravo e Giorgia, reduce dal suo grande ritorno al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Parole dette male”. Spazio anche al mondo del con Giampaolo Morelli e Ilenia Pastorelli, che hanno condiviso il set di “C’era una volta il crimine”. Ospite anche Vincenzo De Lucia, con le sue imitazioni direttamente da “Stasera tutto è possibile”. Non mancherà il consueto intervento di Flavio Insinna.

Benedetta Primavera: i commenti sui social

L’hashtag ufficiale per seguire la terza e penultima puntata di Benedetta Primavera sui social è #BenedettaPrimavera. Settimana scorsa uno dei momenti più commentati è stata l’esibizione di Loretta Goggi sulle note di “Maledetta Primavera”: “Maledetta Primavera è una di quelle canzoni che non conosce inverni. Un “tormentone” che perdura dal 1981 e continua a conquistare generazioni. Intramontabile”, ha twittato un utente. Benedetta Primavera è una produzione Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine. È un programma di Loretta Goggi, Martino Clericetti, Francesca Cucci, Salvo Guercio, Cristiano Rinaldi, Paola Vedani, Lorenzo Campagnari, Ester Viola, Massimiliano Canè. La regia è firmata da Cristiano D’Alisera.











