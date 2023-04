Patty Pravo “Dio? Credo nell’energia”/ “Roncalli? Parlammo della cresima e…”

Patty Pravo ha parlato anche del suo rapporto con la spiritualità e la religione a Verissimo. Quando infatti Silvia Toffanin le ha chiesto se crede in Dio, l’artista ha replicato: “Boh, sai… A me piace molto l’astronomia, vedere cosa può esserci al di fuori di questo sistema solare. Ci sono milioni e miliardi di altre situazioni, di altri mondi…”. Una premessa con cui poi Patty Pravo è arrivata a dire: “È molto difficile per me pensare ad un Dio, credo nell’energia”. Ma questo tema è anche l’occasione per parlare del suo rapporto con il cardinale Angelo Roncalli, diventato poi Papa Giovanni XXIII. “Lui era una persona deliziosa. Stava a casa della nonna perché voleva imparare a parlare meglio il veneziano. Io suonavo al pianoforte”.

Patty Pravo e i dubbi sulla fede: il retroscena su Papa Giovanni XXIII

Patty Pravo ha raccontato anche di non essersi cresimata: “È stato carinissimo quando dovevo fare la cresima. A me non piaceva l’idea di entrare nell’esercito di Cristo. Gliene parlai e lui tranquillamente rispose che era meglio avere dei dubbi che fare la cresima per accontentare tutti e avere un bel vestitino. Alla fine, non l’ho fatta la cresima”. A proposito di Papa Giovanni XXIII ha spiegato che “era molto illuminato. Mi ha fatto molto piacere che sia diventato Papa, avrei voluto incontrarlo poi”. Inoltre, ha commentato le critiche ricevute tanti anni fa, quando i media scrivevano che era squattrinata: “Stavo benissimo. Non ho mai risposto e non l’avrei mai fatto con queste cose così stupide, non ne vale la pena”.

