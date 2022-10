Patty Pravo, gli amori: da Gordon Faggetter a Riccardo Fogli/ “Avuti tanti uomini”

Patty Pravo, quanti amore indimenticabili! Da Gordon Faggetter a Franco Baldieri

Sono tante e appassionanti le storie d’amore che ha vissuto Patty Pravo nel corso della sua vita. Nicoletta Strambelli, il vero nome dell’artista, ha mantenuto nel corso degli anni ottimi rapporti con quasi tutti gli uomini che ha frequentato. Questo perché nella vita si può voltare pagina senza dover necessariamente cancellare il passato. “Ho avuto tanti uomini, quattro”, ha raccontato Patty Pravo in un’intervista.

Il primo uomo che l’ha conquistata è stato il batterista professionista del gruppo Cyan Three, Gordon Faggetter. “Eravamo giovani. La mia felicità, quando ci sposammo da lui a Brighton, fu lavare l’auto con la pompa, in giardino. Ci sarebbe piaciuto un figlio, ma non puoi crescere i figli in tour e ci siamo promessi che non ne avremmo avuti”.

Il secondo marito di Patty Pravo è stato lo stilista Franco Baldieri, con cui però è finita malissimo. “Ho sbagliato uomo”, ha detto lei, mentre lui ha dichiarato che per Nicoletta le porte saranno sempre aperte. Successivamente ecco la frequentazione con il chitarrista Jack Johnson e il bassista Paul Marines. Ma una delle relazioni più importanti è stata senza dubbio quella con Riccardo Fogli. I due si conobbero negli anni sessanta e lui, folgorato dal fascino di lei, decise di lasciare la moglie Viola e abbandonare addirittura il suo gruppo. I due convolarono a nozze in Scozia e furono accusati di bigamia. Nel 1974 la rottura definitiva.

