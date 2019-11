Patty Pravo/ La trigamia e gli amori del passato, tra flirt e cinque matrimoni (Domenica In)

Patty Pravo:”Ho litigato con i Pink Floyd perché…”

Ancora senza sosta Patty Pravo, decisa a raccontarsi a tutto tondo in modo semplice, diretto, senza alcun velo. La nota cantante, l’ex ragazza del Piper che ha fatto perdere la testa agli italiani, ha parlato di recente del suo essere trigama e degli amori del passato, tra flirt e cinque matrimoni. Una vita al di sotto dei riflettori, ricca di gossip e tanti scandali. L’interprete de La Bambola non ha mai nascosto di avere un carattere irriverente e non stupisce sapere che in passato ha litigato persino con uno dei componenti dei Pink Floyd. “C’erano ragazzi che venivano da tutto il mondo, soprattutto dall’Inghilterra. Ho litigato con i Pink Floyd perché un pomeriggio arrivarono per provare e io ero passata dal palco, ormai ero già Patty Pravo, per salutare Carlo Faletti, che era il dj storico di questo storico locale“, ha raccontato a Il Giornale. Nello specifico rivela che è stata una frase di George Roger Waters ad infastidirla, quando ha detto “Ah, ma voi avete copiato da noi!“, riferendosi alla decisione del Piper di usare delle “luci psichedeliche con dei colori a olio che si mettevano dentro un proiettore“. Un litigio che però si è trasformato presto in amicizia, tanto che in seguito i gestori del Piper e la Pravo hanno deciso di acquistare proprio dalla famosa band un impianto per il locale.

Patty Pravo: di nuovo ospite nel salotto della Venier

Patty Pravo è stata spesso ospite di Mara Venier, da quando la conduttrice più amata dagli italiani è ritornata in Rai. Le occasioni sono state molteplici, dall’esibizione con Briga, subito dopo l’ultima edizione di Sanremo fino alla confessione avvenuta pochi mesi prima. Oggi, 10 novembre 2019, Patty Pravo ritornerà ancora una volta a Domenica In per un’intervista a tutto tondo, in cui spazierà fra vita privata e carriera artistica. In passato, nel salotto di zia Mara ha parlato in particolare di tutti i corteggiatori che facevano a gara per starle accanto. Fra le foto del cuore ce n’è una in particolare con il padre Aldo Strambelli. “Un papà eccezionale. Pensa che a otto anni mi ha telefonato e mi ha detto ‘Senti, ti va di venire ad una partita di calcio?’. […] Io allora mi innamorai pazzamente di Sivoli [Omar, ndr] era anche piccolo come me”, confessa. Non può mancare inoltre la sua passione per il mare: “Il nonno mi portava anche d’inverno al Lido e mi faceva fare delle passeggiate. E quando nonna mi diceva ‘Guarda che ti bagni’, io andavo sempre più avanti. […] Non sentivo freddo e mi buttavo in acqua. Quando sei piccolo ti devi rafforzare“.

