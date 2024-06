Patty Pravo, mariti e grandi amori: da Franco Baldieri a Gordon Fagetter/ “Oggi dico che è meglio sola…”

Tanti grandi amori e cinque matrimoni con altrettanti mariti sulle spalle di Patty Pravo, che ripensando al passato sentimentale oggi dice che è meglio restare sola. L’artista è salita all’altare ben cinque volte, pronunciando il fatidico sì con Gordon Faggetter, Jack Johnson, Franco Baldieri, Paul Martinez e Riccardo Fogli, il quale, all’epoca della loro relazione scandalo, ruppe con i Pooh.

Parlando delle sue relazioni passate Patty arriva a pensare che tutto sommato essere single non sia così male: “Sono stata sposata cinque volte. Oggi dico: meglio sola”, dice nel salotto della Toffanin. Patty Pravo tra i mariti avuti con Franco Baldieri fu un matrimonio flash, dopo una notte trascorsa insieme: “E il mattino andammo in Campidoglio a chiedere i documenti per sposarci. Cavallina, la spia dei paparazzi, avvisò tutti: ‘C’è Patty Pravo che si sposa!’. Ero senza trucco, per fortuna sopra il pigiama avevo messo la pelliccia”, le parole riportate dal Corriere della Sera.

Patty Pravo e i suoi 5 mariti: “L’amore ogni tanto finisce”

Evidentemente Patty Pravo non ripensa positivamente alle sue storie e ai suoi matrimoni passati, tutti caratterizzati da momenti turbolenti e finali scottanti. Dalla storia d’amore con il batterista inglese Gordon Angus Faggetter alla relazione con l’arredatore capitolino Franco Baldieri, dal chitarrista inglese Paul Jeffery al bassista statunitense Paul Martinez e infine il chitarrista americano John Edward Johnson.

Insomma, Patty Pravo non si è certo annoiata sotto il profilo amoroso, ha vissuto molte esperienze diverse e talvolta deludenti, eppure, anche se oggi è single, dice di credere ancora nell’amore. “L’amore ogni tanto finisce e a volte ne inizia un altro. Ma siamo ancora qui. Se succedesse, ne sarei piacevolmente sorpresa”, ha detto non molto tempo fa l’artista veneta, aprendo le porte ad un possibile nuovo amore nella sua vita.

