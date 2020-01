Patty Pravo/ Punge Facchinetti “facile parlare se…” (Il Cantante Mascherato)

Tra i giudici de Il cantante mascherato c’è anche una delle figure che maggiormente ha “costruito” l fondamenta della storia della musica italiana: Patty Pravo. Giudice azzeccatissimo per un programma come questo Patty è in grado di mescolare la propria enorme carriera alla simpatia travolgente. Nella seconda puntata del talent show inoltre si è lasciata “sfuggire” un’indiscrezione sulla propria personale preferenza all’interno del programma. Patty ha affermato infatti che nutre un particolare affetto verso la maschera del Mostro perché “Più che un Mostro, sembra un microbino”. Durante la seconda puntata si è verificato però un piccolo “battibecco” tra la giudice cantante di “Pensiero stupendo” e Francesco Facchinetti in quanto Patty non ha regito bene ad una critica mossa da Facchinetti nei confronti di un concorrente mascherato e ha ribattuto dicendo che è facile parlare quando si canta in maniera “falsata” o “facilitata”, riferendosi chiaramente al passato non così fiorente da cantante del figlio di Roby Facchinetti.

Patty Pravo, Il cantante Mascherato: fan scatenati sui social

Sui social si sono scatenati subito i follower de Il Cantante mascherato elogiando l’umorismo pungente di Patty Pravo che con i suoi 71 anni di donna e svariati anni di carriera, non permette a nessuno di “sminuire” la carriera e le doti canore di un collega del suo campo. Quello che conta davvero è divertirsi mentre si canta e dare il meglio di sè stessi in qualunque canzone, vocalizzo, strofa, ritornello e dimostrare di trasmettere il battito del cuore nell’intonazione della voce che si sprigiona all’esterno. E’ innegabile comunque che Patty Pravo non sia molto brava ad “azzeccare” i nomi dei cantanti mascherati, dell’Unicorno aveva infatti affermato oltre ogni ragionevole dubbio che si trattasse di Cristina D’Avena (ipotesi incitata da un clamoroso applauso del pubblico, ma quasi subito smentita dalla realtà). Il colmo è che anche nel momento in cui Orietta Berti si è tolta la maschera, Patty Pravo non l’ha riconosciuta ed ha esordito con un clamoroso “chi è?” prima che Milly pronunciasse il nome della cantante di “Finchè la barca va”.

Una donna unica

Ma Patty Pravo è da “prendere” così nella sua unicità, il suo atteggiamento è puramente impulsivo e stralunato, ma mai offensivo. Durante le puntate ha anche vagliato altre ipotesi considerate alquanto “irreali” dai fan del programma (ma che potrebbero rivelarsi corrette dando una svolta interessante) come che sotto le sembianze del Pavone potrebbe nascondersi Serena Autieri o Ivan Cattaneo. Per ipotizzare chi si nasconde sotto la maschera del Mastino Napoletano cerca invece di coinvolgere il pubblico con la domanda: “Volete Amendola o Brignano?”. Per non parlare del Barboncino Arisa che Patty Pravo inizialmente aveva scambiato per Costanzo. Nonostante questo però ha fomentato una supposizione che potrebbe avere un forte seguito. Ha ipotizzato infatti che l’Angelo sia un uomo di giovane età che probabilmente ha già partecipato precedentemente a qualche talent show, indiscrezioni affermano che potrebbe essere Valerio Scanu, vincitore dell’ottava edizione di Amici di Maria De Filippi. Ma Patty è così:un connubio di simpatia, eccessività, schiettezza, ironia, talvolta stranezza, ma che del suo essere “diversa” ne ha fatto un’icona conosciuta in tutto il mondo. Non sono mancate alcune critiche sterili sul web rivolte alla particolare “condizione” fisica in cui si presenta, pare infatti aver effettuato qualche “ritocchino” al proprio corpo ed in particolare al viso. Alcuni post infatti rivolgono domande del tipo “chi si nasconde dietro la maschera di Patty Pravo?” riferendosi nemmeno troppo velatamente alle fattezze del viso di Patty. Ma queste provocazioni non riescono a “smuovere” l’umore e l’ottimismo di una donna ed una professionista come Patty che “incassa” i colpi mostrando il suo sorriso più smagliante.



