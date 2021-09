Patty Pravo “Star in the star”, gli indizi: chi è?/ Le sue infinite trasformazioni

Chi si nasconde dietro a Patty Pravo a “Star in the star”?

Questa sera, giovedì 16 settembre, debutta su Canale 5 “Star in the star”, il nuovo celebrity show condotto da Ilary Blasi. Dieci misteriosi celebrata del mondo dello spettacolo, vestiranno i panni dei grandi nomi della musica italiana e internazionale. Tra questi non poteva mancare Patty Pravo. I concorrenti e verranno trasformati in tutto e per tutto: dalla ricostruzione del volto, ai costumi fino alle performance, curate nei minimi dettagli dal direttore artistico Luca Tommassini.

A Grande Richiesta il Meglio di/ Diretta: Loredana Bertè straordinaria, tra amori e..

Ma chi è ad imitare Patty Pravo? Al momento è quasi impossibile fare ipotesi, non avendo ancora visto la prima puntata di “Star in the star” e l’esibizione nei panni della ragazza del Piper. Sicuramente la cantante veneta vanta un ampio repertorio di trasformazioni che potranno essere riproposte in prima serata su Canale 5 nel corso delle puntate di “Star in the star”. Appuntamento alle 21.25 per scoprire quale canzone di Patty Pravo verrà interpretata dalla misteriosa celebrità.

Patty Pravo, mariti e fidanzati/ 4 matrimoni e la storia con Riccardo Fogli

Patty Pravo a “Star in the star”: i look della cantante

Patty Pravo, al secolo Nicoletta Strambelli, ha sempre cercato di stupire con i suoi look: per esempio, nel 1984 presentò al Festival di Sanremo in versione geisha, con una tunica lavorata a maglia di metallo e un’acconciatura-scultura. “Ho sempre avuto il fiuto di scegliere abiti originali e sorprendenti: viaggio tantissimo e tutto mi ispira, scelgo personalmente il look per ogni shooting e controllo ogni scatto”, ha dichiarato l’artista in un’intervista nel 2004.

Agli inizi della sua carriera al Piper, Patty Pravo appariva spesso con un abito bianco a manica larga, con spacco frontale, stretto in vita da una cintura. I capelli biondissimi e voluminosi, tirati indietro con una fascia. Il trucco valorizzava gli occhi: ciglia finte, eyeliner e ombretto. Patty Pravo ha spesso giocato sul suo assetto androgino: nel video di “Pensiero stupendo” indossa una tuta mono spalla, aderentissima e color rosso fuoco, che risalta l’estrema magrezza. Al Festivalbar 1984 la cantante veneta salì sul palco con una cresta punk platino.

Riccardo Fogli "Pooh? Ho sofferto molto" / "Via per la mia storia con Patty Pravo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA