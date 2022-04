Patty Pravo “Tutti pensavano che fossi un uomo”/ “Mi hanno detto di tutto e…”

In una interessante intervista rilasciata ai magazine Chi e a Vanity Fair, Patty Pravo ha raccontato alcuni aneddoti e curiosità sulla sua vita privata. Una vita costellata da tante soddisfazioni artistiche, ma anche storie d’amore importanti e turbolente. “Agli uomini che ho amato ho sempre mostrato il peggio di me”, ha confessato la cantante a proposito delle relazioni coi suoi cinque mariti. “Con Gordon Faggetter, il batterista dei Cyan Three, ci promettemmo che se ci fossimo lasciati non avremmo mai avuto un figlio con nessun altro”, ha svelato Patty Pravo, che ad oggi a settantaquattro anni è single e tiene una porta aperta a qualsiasi evoluzione sentimentale.

Gli ex di Patty Pravo: da Faggetter a Baldieri/ Riccardo Fogli il più importante

“Adesso sono single ma con me le sorprese non sono mai finite, nemmeno ora che ho 74 anni… “. Sulle storie d’amore con Paul Martinez e Paul Jefrey, invece, Patty Pravo ha rivelato un retroscena piuttosto piccante: “Si tra noi c’è stato un ‘threesome’, un triangolo. Casuale, nulla di voluto”.

Patty Pravo: "Con Simone Folco un lampo amoroso…"/ "Feci s*sso nella neve a 14 anni"

Patty Pravo e le critiche sul suo aspetto fisico: “Pensavano fossi uomo”

E poi la diceria popolare che ha segnato l’adolescenza della cantante, che ricorda molto chiaramente alcune considerazione della gente sul suo aspetto fisico. “Hanno detto di tutto sul mio conto“, ha sottolineato Patty Pravo. “All’inizio pensavano fossi un uomo! Andarono persino da mio padre per averne conferma. Hanno iniziato a scrivere di me quando avevo 17 anni e, a oggi, non hanno ancora smesso”. “E’ stato detto di tutto – continua la cantante – eccessi, droghe mai viste, amori inesistenti, viaggi mai fatti”.

LEGGI ANCHE:

Riccardo Fogli e Patty Pravo, storia d'amore travolgente/ Sono stati sposati? Sì, ma…

© RIPRODUZIONE RISERVATA