Patuanelli: “Superbonus 110% va prorogato”/ Ipotesi 2023 “Dipenderà da risorse ma…”

Superbonus 110%, in vista c’è già una possibile, e per molti auspicabile, proroga. La misura prevista nell’ultimo Decreto Rilancio varato dal Governo e che consente a chi esegue una ristrutturazione fino al 31 dicembre 2021 di godere della detrazione fino al 110% delle spese sostenute (nel caso si tratti di interventi volti all’efficientamento energetico o alla riduzione del rischio sismico) potrebbe essere infatti estesa fino al 2023. A parlarne nelle ultime ore è stato Stefano Patuanelli: il Ministro dello Sviluppo Economico in quota Movimento 5 Stelle, pur utilizzando una doppia negazione (“Una proroga non può non essere fatta”), ha di fatto lasciato intendere che salvo sorprese l’intenzione dell’esecutivo sarebbe quella di prorogare una misura che al momento ha riscosso un discreto consenso e che, come ha chiarito in merito di recente l’ABI (Associazione Bancaria Italiana), consente anche di optare per la cessione del credito di imposta o per uno sconto in fattura invece di portare in detrazione a 5 anni le spese sostenute per i lavori effettuati sugli edifici.

PATUANELLI, “SUPERBONUS 110% VA PROROGATO”: IPOTESI 2023?

In merito al tema del Superbonus energetico, tuttavia, Stefano Patuanelli è rimasto abbastanza vago in merito a quali saranno i termini di una possibile proroga anche perché, come sopra accennato, la scadenza è fissata al 31 dicembre dell’anno prossimo e quindi c’è ancora tempo per parlarne. “Secondo me la proroga non può non essere fatta” ha spiegato il titolare del Ministero dello Sviluppo Economico nel corso di un’audizione tenutasi oggi in Senato, pur ammettendo di non essere in grado di dire se la suddetta proroga sarà fino al 2022 o al 2023 come suggeriscono altri, né in quale particolare mese di quest’ultimo anni. Patuanelli ha pure detto che l’estensione del provvedimento dipenderà anche dalle risorse disponibili: “In generale, penso che bisogna arrivare a un testo unico sul bonus” ha poi aggiunto a margine, precisando tuttavia che la misura stessa andrebbe ulteriormente semplificata in futuro.



