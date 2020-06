Pau Dones è morto a 53 anni/ Il cantante degli Jarabe De Palo era malato di cancro

Pubblicità

Grave lutto nel mondo della musica: è morto Pau Dones, volto noto del gruppo Jarabe De Palo. Il povero Pau era malato da tempo di cancro, e in queste ore ha perso definitivamente la sua lunga battaglia contro il male incurabile. A darne notizia sono i giornali spagnoli nonché il sito della stessa band, che ha pubblicato il messaggio della famiglia Dones: “La famiglia Dones Cirera – si legge – comunica che Pau Dones è morto il giorno 9 giugno a seguito del cancro che gli era stato diagnosticato nell’agosto del 2015. Vogliamo ringraziare l’equipe medica e tutto il personale dell’Osedale de la Vall di Hébron, l’ospedale Sant Joan Despí Moisès Broggi, l’Istituto Catalano di Oncologia e tutti per il lavoro e la dedizione in tutto questo tempo. Chiediamo il massimo rispetto della privacy in questo momento difficile”. Il cantante aveva scioccato l’opinione pubblica nel 2015, quando appunto aveva comunicato, attraverso un video molto emozionante pubblicato sui social, di aver scoperto di avere il cancro.

PAU DONES E IL RITORNO A SORPRESA CON “VOLVO”

Nel corso di questi cinque anni aveva aggiornato i suoi fan in merito al suo stato di salute, e come spesso e volentieri accade in queste situazioni, a volte sembrava che Pau stesse meglio, ed altre purtroppo peggio. Pau Dones era molto conosciuto anche in Italia grazie alla sua hit “Depende” del 1998, e successivamente a “La Flaca”. Grazie a questa fama nel Belpaese, aveva collaborato con gli Jarabe De Palo assieme a Jovanotti nonché ai Modà e a Niccolò Fabi. Una volta scoperto il tumore aveva continuano a suonare, iniziando un tour assieme alla sua band, ma ad un certo punto era stato costretto a gettare la spugna. Poche settimane fa aveva pubblicato un po’ a sorpresa la videclip del suo ultimo brano “Volvo”, che significa “Torno”, e che sembrava potesse far presagire un superamento del cancro. In realtà lo stesso Dones era apparso decisamente segnato in volto, chiaro indizio di come il tumore stesse ormai per concludere il suo corso. Pau Dones aveva 53 anni.



