Pau Torres alla Juventus?/ Calciomercato, se parte Demiral arriva uno spagnolo

Pau Torres alla Juventus è la voce di calciomercato che sta impazzando nelle ultime ore con l’ipotesi che Merih Demiral possa chiedere la cessione. Si fa sempre più probabile la strada di un rinnovo per un’altra stagione di Giorgio Chiellini e questo potrebbe portare di fatto all’addio dell’ex Sassuolo che da tempo reclama spazio. A quel punto per i bianconeri si aprirebbe una falla in difesa, anche se c’è sempre da chiarire la posizione di Daniele Rugani che è in prestito secco al Rennes. Oltre a Matthijs De Ligt e Leonardo Bonucci non ci sono altri centrali a disposizione di Andrea Pirlo se dovesse andare via davvero Demiral.

Pau Torres alla Juventus, chi è il centrale?

Scopriamo più da vicino chi è Pau Torres fortemente accostato alla Juventus nelle ultime ore. Il centrale spagnolo ha compiuto, appena dieci giorni fa, 24 anni ed è un centrale molto quotato in casa. Tanto che si è già guadagnato ben 7 presenze, segnando anche un gol, con la nazionale delle furie rosse. Difensore centrale mancino fa affidamento su un fisico molto importante, 191 cm per 80 kg, che fanno già partire dei paragoni illustri con altri calciatori tra cui proprio il potenziale futuro compagno di squadra Giorgio Chiellini. Cresciuto nelle giovanili del Villarreal nella stagione 2018/19 è definitivamente esploso in prestito al Malaga.



