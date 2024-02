Paul D’Amato, è morto l’attore di “Slap Shot” per una malattia/ La compagna: “Ha combattuto duramente”

Paul D’Amato, è morto il “Dr. Hook” di Slap Shot: l’attore aveva 76 anni

Il mondo del cinema piange la morte a 76 anni di Paul D’Amato, noto per il ruolo di Tim ‘Dr. Hook’ McCracken nel film del 1977 Colpo secco (Slap Shot). L’attore americano è scomparso lunedì nella sua casa di East Brookfield, in Massachusetts, dopo una battaglia di quattro anni contro la paralisi sopranucleare progressiva, un raro disturbo cerebrale. A comunicare la notizia a The Hollywood Reporter è stata la sua compagna, l’attrice Marina Re, che ha dichiarato: “Era il ragazzo più meraviglioso e dolce, ha combattuto così duramente contro questa malattia orrenda“.

D’Amato ha anche interpretato il ruolo di un cattivo armato di rasoio e coltello in Suspect (1987) di Peter Yates, con Cher e Dennis Quaid. Inoltre, è apparso in altri film importanti tra cui Il paradiso può attendere (Heaven Can Wait) e F/X – Effetto mortale. Nato a Worcester, in Massachusetts, ha praticato pattinaggio sul ghiaccio fin dall’infanzia, ha prestato servizio nell’esercito degli Stati Uniti e ha frequentato l’Emerson College di Boston, dove ha preso parte a diverse recite scolastiche ed è stato membro della squadra di hockey prima di laurearsi nel 1973.

Paul D’Amato, il provino per Slap Shot e il debutto al cinema

Il debutto di Paul D’Amato nel mondo del cinema è datato 1976, anno in cui ha superato un provino per il ruolo di Tim ‘Dr. Hook’ McCracken in Slap Shot. Il suo ruolo era quello del capitano dei Syracuse Bulldogs della fittizia Federal Hockey League, al punto da guadagnarsi il soprannome di Dr. Hook per aver usato il suo bastone come arma. L’attore ha interpretato un altro giocatore di hockey nel telefilm della CBS del 1977 The Deadliest Season.

Ne Il cacciatore (The Deer Hunter) di Michael Cimino, invece, è apparso come un riflessivo Berretto Verde appena tornato dal Vietnam, che viene infastidito in un bar durante un ricevimento di nozze da Michael Vronsky, interpretato da Robert De Niro, e dai suoi amici, interpretati da Christopher Walken e John Savage. D’Amato si è poi riunito con Cimino per interpretare un cowboy in Heaven’s Gate del 1980.

