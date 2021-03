Paul Gascoigne, Isola dei famosi 2021/ Quella volta che ha “sequestrato” il bus…

Paul Gascoigne all’Isola dei famosi ha già conquistato Gilles Rocca e Awed

Paul Gascoigne può finalmente dormire con la sua Bibbia. Questo è quello che lo ha reso più felice quando sono stati consegnati a tutti i naufraghi i loro sacchi. Gli ultimi daytime hanno mostrato l’arrivo della roba contenuta nei sacchi che Gilles Rocca non era riuscito a recuperare e così ecco il nostro ex Campione pronto a sbirciare dentro e, soprattutto, mettere mano alla sua Bibbia e poi felice rivelare davanti alla telecamera che finalmente si è detto molto eccitato per questo perché quando avrà problemi potrà dormire con la sua Bibbia. Paul Gascoigne, nonostante il suo italiano un po’ incomprensibile, è riuscito ad entrare nelle grazie dei Burinos senza mai tirarsi indietro quando è il momento di fare qualcosa.

Nei giorni scorsi voleva fare da paravento a Gilles Rocca pronto ad accendere il fuoco e in un altro lo abbiamo visto con Awed, con il quale ha molto legato, pronto a sistemare l’esca per andare a pesca. Siamo sicuri che l’inglese si è inserito molto bene nel gruppo di isolani e che continuerà a regalarci sorprese e siparietti divertenti proprio come quello in cui ha detto alla Martani che forse è un po’ balbuziente (a questa parola alla fine ci è arrivata la diretta interessata) visto che ogni mattina la sente parlare con fatica. Le risate per l’ex gieffina non sono mancate perché sempre che Paul sia l’unico che possa dirle le cose senza farla infuriare, fino a quando resisterà questo clima?

Paul Gascoigne tira fuori la storia dello struzzo e quella del bus “sequestrato”

Siamo sicuri che Paul Gascoigne può ancora raccontare tanto all’Isola dei Famosi 2021 soprattutto a favore dei tifosi del calcio che proprio in questi giorni hanno avuto modo di mettere insieme una serie di aneddoti raccontati proprio dall’ex campione. Proprio lui ha avuto modo di intrattenere i Burinos confidando loro che una volta ha portato uno struzzo agli allenamenti del Tottenham arrivando in ritardo e portandosi dietro questo un sacco marrone con dentro l’animale preso in prestito da uno zoo.

A quel punto avrebbe detto all’allenatore che era pronto a presentargli un nuovo giocatore facendo indossare all’animale la maglia numero 8. Il racconto poi continua rivelando poi che il problema più serio fu il momento di riprenderlo perché non riusciva più ad acchiapparlo. Subito dopo ha raccontato anche di aver messo le mani su un bus con a bordo dei personaggi famosi cacciando via l’autista dicendo che avrei guidato io trasportando i sessanta passeggeri con i quali iniziammo a scherzare e cantare. Inutile dire che i suoi compagni hanno gradito soprattutto Gilles Rocca con il quale ha instaurato un ottimo rapporto e che è rimasto a bocca aperta per le cose che il calciatore è riuscito a fare nella sua vita.



