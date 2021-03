Isola dei Famosi 2021/ Concorrenti e diretta 15 Marzo: cast diviso tra i Raffinati, i Burini e i Parassiti

L’Isola dei Famosi 2021, anticipazioni, diretta e naufraghi di oggi, 15 marzo

L’Isola dei Famosi 2021 al via. L’appuntamento con il reality di Canale5 è fissato per oggi, 15 marzo, a partire dalle 21.30 e toccherà a Ilary Blasi raccogliere il timone lasciato vacante da Alessia Marcuzzi e di occupare il prime time gestito in questi cinque mesi da Alfonso Signorini con i suoi vipponi, ma con quali risultati? E’ ancora presto per dirlo anche se i nomi importanti nel cast non mancano e le condizioni per fare bene ci sono tutte anche alla luce del fatto che in studio, al suo fianco, ci saranno ben tre opinionisti bene agguerriti. La prima è Iva Zanicchi, già presente in studio questa sera. A lei è stata affiancata Elettra Lamborghini, che questa sera sarà in collegamento da casa sua perché positiva al Covid, e, infine, ciliegina sulla torta, ecco arrivare Tommaso Zorzi. Il nostro amato influencer non solo sarà opinionista all’Isola dei Famosi 2021 ma si occuperà anche di un programma tutto suo sul web con ospiti, giochi e pettegolezzi.

L’Isola dei Famosi 2021 divisa tra i Raffinati, i Burini e i Parassiti

E i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021? E’ presto detto. In particolare per l’Isola ci sono in partenza Gilles Rocca ed Elisa Isoardi, reduci dal successo a Ballando con le stelle, Francesca Lodo, Vera Gemma, Angela Milillo, Paul Gascoinge, l’attrice comica Valentina Persia, Ubaldo Lanzo, Simone Paciello, la regina delle polemiche Daniela Martani, Drusilla Gucci, Brando Giorgi, Awed, Visconte Ferdinando Guglielmotti, Akash Kumar, Roberto Ciufoli, Beppe Braida e la regina delle Pupe nell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione viceversa, Miryea Stabile. A quanto pare i naufraghi verranno divisi in Burini e chic mentre in mezzo ci finiranno i “parassiti” di Parisite Island, il cui ruolo non è ancora chiaro: Fariba Teherani (madre di Giulia Salemi), Ubaldo Lanzo, Marco Maddaloni (nel ruolo di guardiano dell’isola dei parassiti e non in gara).

Massimiliano Rosolino inviato all’Isola dei Famosi 2021

Al fianco di Ilary Blasi in veste di inviato dell’Isola dei Famosi 2021 c’è Massimiliano Rosolino. Il campione è già di stanza in Honduras e in queste ore si è mostrato alle prese con prove, mare e anche gli scenari che faranno da location all’arrivo dei naufraghi e alla prima diretta di oggi, 15 marzo. Al momento non ci sono altri indizi su come funzionerà e su quello che vedremo nel programma. Ilary Blasi ha promesso di essere materna a differenza di quanto ha fatto con i gieffini perché per i naufraghi le condizioni non sono comode come per i protagonisti del GF ma alla fine sarà la sua vera “natura da str*nza” a venire a galla. Ne vedremo delle belle dunque, l’importante è attendere questa sera anche se, prossimamente, lo show dovrebbe andare in onda anche al venerdì.

