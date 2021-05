Paul Gascoigne/ “Sono sempre stato alcolizzato. I figli? Sono il mio tutto”

Paul Gascoigne, ex calciatore inglese, compirà 54 anni il prossimo 27 maggio: “Un traguardo, calcolando la mia rocambolesca esistenza. A conti fatti non mi pento di nulla e non ho alcun rimpianto anche perché nella mia vita, ho sempre fatto tutto quello che volevo”, ha raccontato sulle pagine di Chi. L’ex calciatore è da poco tornato dall’Isola dei famosi 2021, dove è rimasto per 39 giorni, prima che un infortunio alla spalla lo obbligasse a ritirarsi: “È stata un’avventura totalizzante. Bella, ma molto difficile. Ho accettato senza ragionare minimamente su quello a cui sarei andato incontro. Avevo bisogno di distrarmi dopo il terribile anno vissuto per via della pandemia e soprattutto volevo far conoscere a tutti il vero Paul”. Ora che è tornato, Paul vuole dedicarsi solo alla sua famiglia e alle tre cose che gli sono mancare di più in Honduras: caffè, cioccolata e sigarette. Sulle pagine del settimanale Chi, Paul Gascoigne ha parlato anche della sua infanzia: “Sono stato un bambino iperattivo. Ho sempre giocato a calcio”.

Tempo fa, Paul Gascoigne rilasciò un’intervista in cui parlò molto duramente del padre John, a cui diede una testata sul letto di morte: “Una confidenza che non avrei mai dovuto fare. Una dichiarazione irrispettosa e troppo personale”. Dell’ex calciatore inglese è stato scritto e detto di tutto: dipendenza di videogame, sesso e droghe. Con Chi, ha parlato dell’alcolismo: “Sono sempre stato alcolizzato. È un disagio con il quale ho convissuto per tanto tempo e per il quale, molto probabilmente, combatterò chissà per quanti anni ancora”. Per superare la sua dipendenza è anche stato in rehab. Per quanto riguarda la sua vita privata, Paul è stato otto anni insieme a Sheryl, con cui ha avuto il figlio Regan e ha adottato i due figli della donna – Bianca e Mason – nati da un precedente matrimonio: “Li amo indistintamente, loro sono il mio tutto”, ha detto parlando dei figli. Anni fa Sheryl, con cui è stato sposato dal 1996 al 1998, scrisse un libro in cui accusò duramene il calciatore: ora, invece, sono in buoni rapporti. Nel 2019 il figlio Regan ha fatto coming out, rivelando di essere bisessuale, in tv: “Sono sempre stato orgoglioso di lui e lo sarò sempre. Il coraggio di essere se stesso me lo fa amore ancora di più”, ha detto l’ex centrocampista su Chi.

