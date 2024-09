Quelli che ci separano dal derby fra Milan e Inter, in programma domenica 22 settembre, potrebbero essere gli ultimi giorni di permanenza a Milano del tecnico rossonero Paulo Fonseca. Molti sono convinti che la stracittadina contro i cugini possa essere l’ultima spiaggia per l’allenatore portoghese, alla luce di un inizio di stagione sin qui poco convincente. Al di là della vittoria contro il Venezia del weekend scorso, pesano la sconfitta con il Parma al Tardini, il pareggio iniziale con il Torino, e la capitolazione in Champions League contro il Liverpool per uno a tre di martedì sera.

Di mezzo, un pareggio contro la Lazio per due a due all’Olimpico, ed ora il derby, un classico spartiacque per il popolo rossonero, tenendo conto soprattutto di come sono andate le stracittadine meneghine negli ultimi anni. E’ da tempo che il Diavolo non regala grandi figure con l’Inter, di conseguenza sono molti quelli convinti che alla fine Paulo Fonseca abbia già pronte le valigie.

PAULO FONSECA ESONERATO DAL MILAN? UNA VITTORIA CONTRO L’INTER…

Una vittoria, magari convincente, rimetterebbe tutto in discussione, con il portoghese che si guadagnerebbe un ulteriore lasciapassare, ma una nuova capitolazione metterebbe probabilmente la parola fine all’esperienza del portoghese a Milanello, anche se la dirigenza lo ha sempre difeso pubblicamente. La domanda sorge però spontanea: da chi verrebbe sostituito Paulo Fonseca in caso di esonero.

In questo caso ci viene in aiuto il Corriere della Sera, che tramite il proprio sito web ha fatto un po’ di nomi sui possibili candidati alla panchina del Diavolo, ricordando come Juric, uno dei liberi, sia stato ufficializzato ieri dalla Roma. Fra i nomi più caldi vi è quello di Edin Terzic, ex allenatore del Borussia Dortmund, finalista della scorsa Champions League, che martedì sera era San Siro per assistere a Milan-Liverpool.

PAULO FONSECA ESONERATO DAL MILAN? DOMENICA SERA SCOPRIREMO LA VERITÀ

Vi sarebbe già stato un contatto telefonico fra le parti in gioco, smentito dalla dirigenza, e potrebbe essere un profilo in linea con la visione rossonera. Restando in casa, invece, occhio a Max Allegri, che significherebbe quindi un ritorno a Milanello. Il Conte Max ha vinto lo scudetto con il Milan ed ha diviso le masse un po’ come a Torino, fra chi lo ha amato e chi meno.

Stando però al Corriere della Sera non sarebbe in ottimi rapporti con Zlatan Ibrahimovic, di conseguenza si potrebbe puntare su Maurizio Sarri, che ha già allenato squadre di primissimo livello come Napoli, Chelsea e Lazio. Infine occhio ai nomi di Thomnas Tuchel, Igor Tudor e Sergio Conceicao, ma secondo il Corriere della Sera è importante decidere in fretta visto che, essendo solo a settembre, c’è tutto il tempo per rimettere la stagione sulla retta via. A questo punto non ci resta che attenderà l’ora della verità, il derby di domenica sera delle ore 20:45: finirà in maniera disastrosa per il Milan e Paulo Fonseca o potrebbe rappresentare la partita della rinascita?