Paura al GF Vip per una tempesta, casa allagata/ Giulia Salemi: “Sta crollando”

Attimi di paura nella casa del Grande Fratello Vip a causa di una tempesta che si è abbattuta su Roma nelle scorse ore. Fulmini e tuoni hanno messo in pericolo la stabilità della casa di Cinecittà che ospita i vipponi dallo scorso 14 settembre. La pioggia si è abbattuta con una tale violenza sulla casa che i concorrenti che si trovavano in veranda sono dovuti scappare. La più terrorizzata è apparsa Giulia Salemi che, di fronte alla grande quantità di acqua che ha allagato anche alcune zone della casa, non ha nascosto la paura ipotizzando una fuga. E’ stato un venerdì sera decisamente insolito per i gieffini che, abituati a trascorrere le loro serate in veranda, a causa della pioggia e del vento, si sono rifugiata nella zona più interna della casa.

PAURA AL GRANDE FRATELLO VIP: GIULIA SALEMI TEME IL CROLLO DELLA CASA

La forza del temporale che si è abbatuto sulla capitale e di conseguenza anche sulla casa del Grande Fratello Vip ha spaventato i vipponi che si sono chiusi in casa evitando di avvicinarsi alla veranda dove l’acqua è riuscita a penetrare. Di fronte alla potenza della natura, Giulia Salemi è apparsa molto impaurita temendo anche un crollo della casa. «Sta crollando? Scappiamo», ha detto la Salemi ai compagni. «Mi sto bagnando, sta entrando l’acqua», grida Andrea Zelletta. «Io ho paura, scappiamo», aggiunge ancora Giulia Salemi. La situazione si è poi normalizzata, ma il venerdì sera ha regalato dei momenti di panico ai vipponi, impegnati nella preparazione degli abiti per una sfilata “Fashion saturday night”.



