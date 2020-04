Pavarotti, film-documentario Rai1 su Luciano Pavarotti/ Dalla prima moglie Adua Veroni a Nicoletta Mantovani

Pubblicità

Ron Howard racconta la vita di Luciano Pavarotti

Pavarotti va in onda su Rai 1 per la prima serata di oggi, venerdì 24 aprile, a partire dalle ore 21.20. Si tratta di una pellicola realizzata su Luciano Pavarotti nel 2019 grazie ad una coproduzione internazionale che ha interessato case cinematografiche della Imagine Entertainment, di Studio Canal e tante altre mentre la distribuzioni ai botteghini è stata gestita dalla Nexo Digital. La regia di questo film è stata curata da Ron Howard con soggetto evidentemente tratto dalla vita di Luciano Pavarotti mentre la sceneggiatura è stata adattata la versione cinematografica da Mark Monroe. Il montaggio è stato curato da Paul Crowder, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Michael Dwyer e nel cast sono presenti i tanti personaggi che hanno scandito la vita del celebre tenore partendo dallo stesso Pavarotti fino ad arrivare al cantante Bono degli U2, Nicoletta Mantovani ed Adua Veroni.

Pubblicità

Pavarotti, la trama del film su Luciano Pavarotti

In questa emozionante pellicola di genere biografico viene raccontata la storia di Luciano Pavarotti non esclusivamente per quanto riguarda le sue straordinarie capacità artistiche ma anche e soprattutto per quanto concerne la sua sfera personale. Il racconto non a caso è incentrato esclusivamente in Nord Italia dove Luciano Pavarotti è nato come figlio di un modesto fornaio ma sempre animato dalla grande passione per la musica lirica ed in particolar modo portando dentro al proprio cuore il sogno di poter rendere la lirica e l’opera forme da maggiormente apprezzate dal pubblico. Un sogno che lui gradualmente ha saputo realizzare grazie alla sua capacità artistica ma anche al suo carisma. Infatti nel film viene raccontare anche l’esibizione che Luciano Pavarotti decide di offrire al grande pubblico televisivo nelle manifestazioni che si ebbero nell’anno 1990 in occasione dei mondiali di calcio in Italia. Nella pellicola naturalmente si parla anche del rapporto con la propria famiglia e soprattutto dei suoi amori ed in particolar modo con la prima moglie Adua Veroni con la quale ha avuto un matrimonio lungo oltre 30 anni a cui poi si devono sommare ulteriori 8 anni di fidanzamento. Si intrecciano anche le storie d’amore con il maestro che all’inizio degli anni novanta si innamora perdutamente di Nicoletta Mantovani che sarà al fianco fino agli ultimi giorni della sua vita. Una emozionante storia di un uomo animato da grande passione per il canto e soprattutto da un dono artistico difficilmente riscontrabile in altri interpreti che hanno calcato i teatri di tutto il mondo.

Video, il trailer di Pavarotti





© RIPRODUZIONE RISERVATA