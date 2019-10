Pavia, maestra denuncia abusi su alunna: sospesa/ “Punita per averla protetta!”

Maestra denuncia abusi subiti da una sua alunna e viene punita dalla dirigente scolastica. Questa è la storia incredibile di una insegnante di una scuola elementare nel Pavese. Più volte si era presa cura di una bambina di 6 anni che arrivava in classe impaurita e con lividi addosso. Aveva quindi deciso di raccontare tutto alla dirigente, ma non avendo avuto alcun riscontro ha denunciato tutto a carabinieri, Questura, Procura e servizi sociali. E la dirigente scolastica che ha fatto? L’ha sospesa per un giorno dall’insegnamento. Questo perché avrebbe violato il segreto di ufficio, quindi «avrebbe tenuto una condotta non conforme alle responsabilità e ai doveri inerenti il ruolo», causando un danno di immagine all’istituto. Per l’avvocato Luisa Flore della Uil, che si sta occupando del ricorso in tribunale contro la sospensione, si tratta di «un fatto di una gravità inaudita». L’insegnante si è infatti rivolta ai giudici per chiedere l’annullamento della sospensione. Al Corriere della Sera parla la maestra, che si sente ferita dal provvedimento «che sembra invitare i docenti a tacere».

PAVIA, MAESTRA DENUNCIA ABUSI SU ALUNNA: SOSPESA

La maestra spiega che il ricorso non è legato al fatto che con la sospensione percepirebbe 75 euro in meno di stipendio: per lei è una questione di principio. «Non passi un messaggio sbagliato, gravissimo: non si deve far finta di nulla, essere omertosi davanti a questi episodi», dice al Corriere della Sera. Si è accorta che qualcosa non andava nella bambina a settembre. Era triste e schiva, inoltre il rendimento scolastico calava. Nota lividi sulle gambe, a lei poi si rivolge la piccola per chiederle aiuto. La docente, che è anche psicologa, ha segnalato tutto alla dirigente, senza però avere risposta. Un episodio però l’ha spinta a denunciare tutto. «Avevo interrogato la bambina ma era impreparata. Conoscendo le condizioni in cui viveva le ho dato 6. Il padre la picchiò lo stesso. Il giorno dopo arrivò piangendo, con i lividi sulle ginocchia; c’è il referto del pronto soccorso, dove la nonna l’aveva portata». Quando la dirigente le ha chiesto l’ennesima relazione scritta, l’ha chiamata dicendole che avrebbe avvisato le forze dell’ordine se non avesse fatto nulla. E così ha fatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA